Noelia Vargas logra su tercera mejor marca personal en República Checa

Noelia Vargas ahora se prepara para competir en La Coruña, España, en mayo próximo. Fotografías: Juan Diego Villarreal

La marchista olímpica Noelia Vargas Mena logró este sábado su tercera mejor marca personal en los 20 kilómetros marcha, en un evento realizado en República Checa, con un ambiente muy frío que complicó su participación.

Noelia finalizó en la posición número 15 del evento, con un tiempo de 1 hora 33 minutos y 57 segundos (1:33:57), en una prueba que está dentro del circuito profesional de la World Athletics y la cual le sirvió a la puriscaleña para empezar a competir de cara a su participación en el campeonato Mundial de Atletismo que se realizará en Eugene, Estados Unidos, entre el 15 y 24 de julio.

El mejor crono de Noelia es de 1:30:43, el cual había logrado en Cataluña, España, en junio del 2021, con el cual se clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Mientras tanto, su segundo mejor registro personal lo consiguió en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, en agosto del 2019 con 1:33:09, lo que le bastó para sellar su boleto al Mundial de Doha, Catar, que se realizó en octubre de ese año.

“Las sensaciones fueron muy buenas para empezar el 2022, fue mi primer evento oficial del año a pesar que la sensación térmica de la competencia era de -1, pero estuvo muy bien. Pude hacer mi tercera mejor marca personal y eso nos ayuda a saber cómo va mi ritmo para las competencias”, comentó Vargas mediante un audio proporcionado por el periodista Miguel Jara.

“Precisamente debido al frío me costó un poco respirar durante la prueba, pero me siento satisfecha porque a pesar de ser mí primera competencia del 2022 nos fue muy bien. Ahora me voy a preparar para competir el 28 de mayo en La Coruña, España, y enfilar mi preparación para el Mundial de Atletismo de Eugene, Estados Unidos”, añadió.

Por su parte, Sharon Herrera, en la categoría Sub 20, se colocó en la tercera casilla en los 10 km marcha con un tiempo de 46 minutos y 04 segundos (46:04). La vencedora fue la mexicana Karla Serrano con 45:20, seguida por la finlandesa Heta Veikkola con 46:02

Muy frío

En los meses previos al evento la puriscaleña había entrenado tanto en Turrubares como en Guáṕiles, con el fin de participar en la Copa del Mundo de Omán, donde finalmente no pudo asistir debido a que la Federación Costarricense de Atletismo (Fecoa) no contaba con fondos para enviarla.

No obstante, la atleta también se había preparado en las faldas del volcán Irazú, con el fin de adaptarse a la altura y el frío de la República Checa, donde pudo asistir con fondos propios.

Con el cronometraje de 1:33:57 Noelia se ubicó en el puesto 15, mientras la ganadora fue la mexicana Valeria Ortulo con 1:29:25, seguida por su compatriota Sofía Ramos con 1:31:41 y la colombiana Viniana Galvis quien finalizó con 1:32:02.

Para la entrenadora Dixiana Mena, la presentación de su pupila e hija es muy buena, debido a que es la primera competencia de la temporada 2022 y además lo hizo bajo condiciones adversas.

“Este sábado iniciamos la temporada en República Checa logrando la posición número 15 con un tiempazo de 1:33:57 y es nuestro primer registro oficial de temporada. Ella compitió bajo condiciones muy difíciles a tres grados bajo cero, muy complicado por el frío, pero logramos una buena marca a pesar de estar en una etapa de transición”, comentó Mena.

“Para nosotros es un excelente resultado en donde nos da una muy buena pauta a seguir y donde esperamos tener una gran temporada. Estamos muy felices porque hemos logrado competir y establecer un buen registro”, manifestó.