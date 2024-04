Naomi Valle celebra a lo grande su cumpleaños

La boxeadora costarricense Naomi Valle no pudo haber celebrado de mejor manera su cumpleaños.

No solo llegó a los 20 años de edad, el pasado 11 de abril sino que también consiguió su victoria número 11 como boxeadora profesional al vencer por decisión unánime a la mexicana Norma De la Cruz Macías en una pelea programada a seis asaltos, en la categoría de las 105 libras.

La hermana menor de la también pugilista Yokasta Valle dominó el combate, llevando la iniciativa, conectando los mejores golpes y no le dio oportunidades a su adversaria.

Naomi aprovechó su mayor velocidad y distancia para enfrentar a una aguerrida peleadora mexicana, quien, como es costumbre en los pugilistas de ese país, fue aguerrida y luchadora, pero la costarricense inteligentemente no cayó en el juego de su oponente.

Tanto Yokasta Valle, sentada al borde del cuadrilátero, como la entrenadora Gloria Alvarado, en la esquina de la costarricense, dieron instrucciones continuas.

Le pedían a Naomi que se cuidara de la mexicana, quien constantemente bajaba la cabeza y buscaba complicar la pelea, aunque siempre fue dominada por la hermana menor de Yoka.

Valle demostró inteligencia al lanzar muchos jabs para mantener alejada a su contrincante y trató de sorprenderla con rectos de derecha, lo cual finalmente le dio resultados para llevarse una victoria indiscutible.

“Estoy sumamente agradecida por el apoyo de todas las personas y le doy gracias a Dios por darme las fuerzas para ganar la pelea. Norma fue una gran rival. Como toda mexicana, es una guerrera que nunca se rinde, y quiero felicitarla por su esfuerzo, determinación y coraje en el combate”, expresó Valle durante la transmisión de TD+.

Para Naomi, la pasantía que realizó junto con su hermana Yokasta Valle en Los Ángeles, Estados Unidos, antes del combate contra Seniesa Estrada, fue crucial para mostrar una pugilista más sólida y ágil en sus movimientos en el ring.

“El campamento que hice con Yoka fue muy importante y de gran aprendizaje. Ella me ayudó a mejorar, logré hacer sparrings con boxeadoras muy talentosas y de calidad, lo que me permitió avanzar. Además, mi entrenadora Gloria Alvarado estuvo siempre atenta, tanto allá como aquí en la pelea, y eso me llena de mucha confianza”, agregó Valle.

La última vez que la nacional peleó fue el 23 de diciembre pasado, cuando derrotó por nocaut a la guatemalteca Griselda Tumax.