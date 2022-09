Milagro Mena se bajó del avión para ganar la competencia de ciclismo de montaña Volcano 100

Milagro Mena se impuso con autoridad en la prueba de 100 millas de Volcano 100, este sábado en Liberia. Fotografia: Esteban Chacón

Después de estar tres meses en Italia, donde incluso corrió el Giro de Italia femenino, la ciclista Milagro Mena regresó el miércoles por la noche a Costa Rica y este sábado se impuso en la prueba de las 100 millas (160 km) de la sétima edición Volcano 100, que se realizó en Liberia, Guanacaste.

Mila tuvo solo dos días para preparar la carrera, luego su participación en el equipo de ruta Sevetto-Makhymo-Beltrami, donde incluso la semana anterior corrió el Giro della Toscana. No obstante, demostró por qué es una de mejores ciclistas costarricenses para triunfar en la exigente prueba que este año se vio acompañada por la lluvia en gran parte del recorrido.

Mena, del equipo Colono Bikestation-Clips, triunfó con un tiempo de 7 horas, 03 minutos y 26 segundos (7:03:26), mientras la segunda casilla correspondió a Adriana Rojas, del equipo Bobbys con 7:28:29, y la tercera posición fue para Alejandra González, quien corrió de manera independiente, con 7:38:57.

La triunfadora no pudo contener la emoción al cruzar la meta, no solo por el esfuerzo realizado, sino además por mantener un duelo constante con Rojas, quien le dio pelea en todo momento.

“Tenía tres meses de no tocar la bicicleta de montaña. Lo que hice fue llegar ayer a Liberia y rodar una hora y competir este sábado. Sufrí mucho con dolores de espalda, por el tema de la posición que es completamente distinta a la bicicleta de ruta, pero logramos soportar las molestias y alcanzar la victoria”, manifestó Mena.

La pedalista resaltó el buen nivel y exigencia de la carrera que se caracteriza por los constantes ascensos y columpios que ponen a prueba a cada participante.

“Los primeros kilómetros fueron muy intensos.Traté siempre de ir en el grupo de élite, hasta donde me dieran las fuerzas. Después me fui regulando para terminar la carrera. Me sentí muy exigida, prácticamente llovió toda la carrera, pero se disfrutó, Estoy agradecida con Dios, y con el equipo Colono Construcción y Bikestation, así como a todas las personas que me apoyaron”, agregó.

Triunfo catracho Copiado!

Mientras tanto, en la rama masculina el vencedor en los 160 km fue el hondureño Luis López (Ópticas de Lux) con un crono de 6:02:43, seguido por el colombiano Luis Mejía (CBZ 7C Economy) con 6:03:27 y el costarricense Paolo Montoya (Tea, Innovabikes), con 6:05:35.

“La carrera fue demasiado dura, hasta en los últimos cinco kilómetros fue donde pude sacar ventaja, estuve en una constante rivalidad con Luis Mejía y Paolo Montoya. Decidí apretar más y fue donde logré sacar la ventaja. Venimos con una muy buena preparación de cara a lo que se viene para mi equipo”, manifestó López.

La organización del evento también destacó que se le otorgó el reconocimiento de Bandera Azul Ecológica gracias a la colaboración de los 2000 ciclistas y los equipos participantes, quienes en todo momento colaboraron con el reciclaje de los residuos biodegradables y el cuido del medio ambiente en una región que fue declarada Sitio Patrimonio Mundial por la Unesco al contar con al menos 355.000 especies de organismos terrestres.