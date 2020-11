“Mi deseo es hacer más eventos. Todo lo he logrado es gracias al trabajo y la disciplina en los entrenamientos. Me estoy buscando a mí mismo, quiero luchar por mi futuro como estoy acostumbrado a hacerlo. Dios está conmigo y vamos a seguir trabajando. Me sentí bie, quiero más eventos como este. Hoy mi estrategia era golpear más fuerte que el rival “, comentó Tyson.