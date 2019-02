"La gente a veces piensa que a mí las cosas se me dieron fáciles, pero no es verdad. Fueron muchos días de entrenamiento, de mucho esfuerzo. Nadie me ha regalado nada. Las personas no saben lo que he tenido que joderme el lomo, tener las cejas partidas y entrenar hasta el agotamiento, pero como dije, los frutos se están dando y ahora quiero cambiar mis medallas por un título mundial”, añadió Jiménez de 26 años.