Ligia Madrigal sobre ascenso al Everest: ‘Nunca había dado tanto de mí para lograr algo’

“Nunca había dado tanto de mí para lograr algo”. Con esa frase, Ligia Madrigal describió su hazaña para conquistar la cumbre más alta del mundo. Madrigal se convirtió este miércoles 22 de mayo en la primera tica en llegar a la cima del Monte Everest.

En un mensaje que publicó en sus redes sociales este sábado, a las 8:00 p. m., Ligia Madrigal dio gracias a todas las personas que le brindaron muestras de apoyo durante su aventura.

“Quiero agradecerles a todos por ese apoyo; es increíble, yo no tenía redes ni tenía información de nada, y ahora me pasé unas horas tratando de ver todo ese material tan bonito que ha salido, toda la gente con esas palabras tan lindas de apoyo. Sí, ¡lo logramos, lo logramos! Muchísimas gracias, de verdad”, dijo Madrigal en el video.

La atleta costarricense se encuentra actualmente en Katmandú, la capital de Nepal, donde indicó que está descansando y que espera estar unos días para luego regresar a Costa Rica. Ligia Madrigal se encuentra en ese país asiático desde el pasado 7 de abril, y afirmó que todas las palabras de apoyo de los ticos dieron fruto para sobrellevar su gran desafío.

“Yo nunca en mi vida he hecho algo tan duro. Fue algo increíblemente duro, física, mentalmente... de todas las formas. Nunca, nunca, nunca había dado tanto de mí para tratar de lograr algo y el estar ahí, fue un momento que todavía no entiendo, que todavía me cuesta creer que logramos. Me cuesta creer que logré llegar hasta allá y que no me rendí. (...) Fue un momento que demandó todo de mí, pero siento que gracias al apoyo de ustedes, gracias a sus oraciones, gracias a mi familia, que creía tanto en mí, lo logramos”, agregó Madrigal.

LEA MÁS: Ligia Madrigal vence los 800 metros más peligrosos del mundo… ¿cómo es ese mortal tramo del Everest?

Después de dos meses fuera de casa y luego de cuatro días de iniciar su ascenso desde el Campamento Base, la atleta josefina de 50 años alcanzó la cima este miércoles y pudo poner la bandera de Costa Rica a 8.848 metros sobre el nivel del mar (msnm). Madrigal es la cuarta montañista centroamericana en subir a la cima del planeta.