Kenneth Tencio tiene un aliado para fortalecer su sueño olímpico

Después de ubicarse en el cuarto lugar en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en la modalidad de BMX freestyle, el ciclista Kenneth Pollis Tencio emprende una nueva temporada con el fin de prepararse para las justas de París 2024.

Kenneth tendrá un aliado de lujo para alcanzar sus metas este 2022, como es la marca Toyota respaldada por la empresa Grupo Purdy, que durante el próximo año le dará un respaldo financiero para cumplir sus objetivos, por lo que tiene todo listo para empezar a competir en Francia.

“Mi temporada arranca el 23 de mayo con la Copa Mundo en Francia y una semana después viajaré a Croacia y dos meses después competiré en la Copa del Mundo en Australia. El Ciclo Olímpico arranca en noviembre, por lo que estos eventos se usan para fogueo y para mantener un ranquin, que es lo que a uno lo respalda que se hace buen trabajo”, comentó Tencio.

Fotografía: Mayela López Kenneth 'Pollis' Tencio tendrá la colaboración económica de Toyota y la empresa Grupo Purdy durante la temporada 2022. Fotografía: Mayela López

“Siempre he pensado en poder aliarme a esas empresas grandes, que no tengan miedo, que tengan sueños grandes como los que yo tengo y saber que Toyota y Grupo Purdy Motor se incorporan a mi equipo para este Ciclo Olímpico me pone muy contento, porque sé que no es faćil y cada año se pone más difícil porque más personas se van involucrando en este deportes”, añadió.

El pedalista oriundo de Cartago, pero afincado en Jacó, indicó que sin duda la colaboración de la empresa privada es fundamental para alcanzar los retos, pero en su caso le ayudará aún más a concluir las obras de su 10cio Park, el cual espera tener listo para julio.

“Venimos de un año bastante difícil por todo lo que ha pasado, sobre todo la pandemia y saber que ellos se ponen a mi lado me pone muy contento. Sé de la trayectoria que tiene Grupo Purdy en diferentes deportes y estar con ellos ahora es algo que me enorgullece muchísimo. Vamos a tener más recursos e infraestructura para competir y no nos vamos a quedar atrás”, señaló Tencio.

Atleta más maduro

El ciclista de BMX freestyle indicó que actualmente muchas federaciones en el mundo están destinando más presupuestos para esta disciplina, al ser olímpica, por lo que era indispensable tener la oportunidad de estar a la misma altura y competir.

Es claro que después de ser cuartos en los Juegos Olímpicos hay cierta presión, pero soy un atleta mucho más maduro. Ya sabemos cómo llegar a unos olímpicos, sabemos cómo prepararnos y además hay apoyo, por la Federación, el Icoder y el Comité Olímpico, por lo que me siento respaldado para hacer mi mayor esfuerzo y representar lo mejor posible a Costa Rica”, comentó Tencio.

Jorge Guerra, gerente de Omnicanal Grupo Purdy, indicó que para ellos es un gran honor colaborar con la carrera deportiva del Pollis Tencio y de allí la decisión de colaborar con su preparación a París 2024.

“El patrocinio es una ayuda económica por un año, porque sabemos que Kenneth tiene un largo camino hasta los Juegos Olímpicos de París 2224. Queremos ver si la sinergía entre Kenneth y nuestra empresa le pueden dar las herramientas e insumos necesarios para prepararse de la mejor manera y representarnos nuevamente en unas olimpiadas”, comentó Guerra.

“Después de un año nos vamos a sentar a conversar sobre la posibilidad de una prórroga. El mensaje que queremos dar es que hay que apoyar a los atletas de alto rendimiento, que tienen valores como deportistas y queremos incentivar a más empresas para que se apunten, pues a pesar que es una disciplina que no es muy acorde a la nuestra (automovilismo) queremos dar el ejemplo”, añadió.