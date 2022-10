Juliana ‘China’ Rodríguez no se deja intimidar ante la sentencia de Sayda ‘Bomba’ Mosquera

En la tradicional ceremonia de pesaje todo puede suceder. Desde cabezazos, miradas ‘asesinas’, hasta golpes. Allí es donde las boxeadoras intentan sacar ventaja e intimidar a su rival, antes de subir al ring.

Asi lo vivió la costarricense Juliana China Rodríguez este miércoles, cuando en el cara a cara la panameña Sayda La Bomba Mosquera intentó amedrentarla.

“Te voy a noquear, te voy a noquear” le expresó La Bomba Mosquera a Rodríguez, mientras la miraba de una forma amenazante y movía su cabeza de un lado a otro.

La canalera trató de infundir temor o desconfianza a la tica, antes del combate de este jueves por el título Mundial Oro de las 118 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

“Lo repetía una y otra vez en el cara a cara. No llegó a tocarme ni nada por el estilo. Son cosas que se dan en el pesaje, pero no pasa nada. En el cuadrilátero es donde se definen las peleas, no en ese momento”, manifestó Rodríguez.

“Sinceramente cuando pasan esas situaciones agradezco haber tenido una carrera en el boxeo olímpico. Allí es diferente, porque uno no tiene que lidiar con solo una boxeadora, en esos momentos se mete todo el equipo, todos los pugilistas, gritan y desafían a los oponentes. En esos casos hay más tensión, por lo que yo estaba muy tranquila“, añadió.

Juliana 'China' Rodríguez (derecha) expone su invicto este jueves ante la panameña Sayda 'La Bomba' Rodríguez. (Alonso Tenorio)

Sin embargo, Juliana, quien suma cuatro peleas con igual cantidad de triunfos, aseguró que debe tener mucho cuidado con su adversaria, pues de los nueve triunfos que tiene, seis los definió por la vía rápida.

“Para nadie es un secreto que ella tiene pegada. Es muy fuerte y experimentada, pero nosotros vamos a contrarrestar con velocidad sus movimientos. Yo también tengo poder y vamos a darlo todo para que el título Mundial Oro se quede en casa y así darle una satisfacción a todos los seguidores del boxeo que nos están apoyando”, comentó Rodrǵuez.

“Sayda ya disputó títulos del mundo, peleó ante mexicanas, españolas y venezolanas, pero confiamos en nuestras capacidades. Estamos seguros que podemos dejarnos este título en casa en el nombre de Dios, para que todos los costarricenses se sientan orgullosos de nuestro trabajo”, agregó.

El evento se llevará a cabo en el Salón El Greco del Hotel Barceló San José a partir de las 8 p. m. y será transmitido de TD+. Las entradas para la velada están disponibles a través del número telefónico 8525-1999.

Sangre de boxeadora Copiado!

Por su parte, la canalera Sayda La Bomba Mosquera toma con calma la pelea. Luego de estar retirada por un tiempo, por motivos personales, regresó al cuadrilátero para buscar una oportunidad más de consagrarse como la mejor de su categoría a sus 32 años.

“La verdad tengo mucha experiencia y eso es un punto a nuestro favor. Había dejado de boxear, pero siento que todavía puedo dar más. Al regresar me encuentro con está oportunidad de pelear por un título mundial, por lo me preparé muy bien. Siento que se me abren muchas puertas para continuar mi carrera”, admitió Mosquera.

Oriunda del departamento del Darién en Panamá y proveniente de una familia de boxeadores, Sayda sentenció que este jueves conocerán por qué le dicen La Bomba.

“Todos se darán cuenta este jueves por qué me dicen La Bomba y si no se lo podrán preguntar a Juliana Rodríguez cuando baje del ring. Pueden esperar una boxeadora que dará todo, que buscará ganar por cualquiera de las vías aunque preferiblemente por nocaut”, subrayó.