Histórica jugadora de voleibol vuelve a la selección de Costa Rica para defender el título centroamericano

Karen Copa goza de una larga trayectoria en el voleibol de Costa Rica, tanto en la modalidad de salón como de playa.

Cuando se habla del voleibol de Costa Rica se debe hablar también de la jugadora Karen Cope, quien se ha ganado un campo en la historia de este deporte. Formó parte de la selección nacional en los mundiales mayores de 2006 y 2010, y además se convirtió, junto a Natalia Alfaro, en las primeras ticas clasificadas a unos Juegos Olímpicos en la disciplina del voleibol de playa, durante Río 2016.

Eso es tan solo una reseña de una carrera extensa, donde también se incluye un mundial de playa, sus periodos como legionaria, en Suecia, Suiza, Austria, Chile y Puerto Rico; además de reconocimientos individuales, tanto dentro como fuera del territorio nacional.

Entre finales de 2017 e inicios de 2018 Cope ya había puesto punto y final a esa larga trayectoria, pero en 2020 tomó la decisión de regresar y hasta al momento lo ha hecho como mejor sabe: ganando.

Ese año se proclamó campeona nacional de playa al lado de Alfaro y después de sala con el equipo de Santa Bárbara. Enseguida llegó la posibilidad de formar parte de una selección nacional y a partir de este domingo defenderá nuevamente los colores de la bandera tricolor.

Con una mezcla entre experiencia y juventud el equipo nacional enfrentará la XXI Copa Centroamericana del 17 al 24 de octubre en Managua, Nicaragua. Costa Rica es el actual monarca de ese torneo.

“Ser parte de una selección siempre ha sido un orgullo, sin embargo por razones personales había anunciado mi retiro. Hoy tengo la oportunidad de hacerlo nuevamente y es algo que me llena de ilusión y de muchísimas ganas de trabajar. Inicialmente regresé a selecciones en voleibol de playa, pero lastimosamente no pude participar. Posteriormente fui convocada a la selección de sala y no dude en aprovechar el momento para incorporarme al grupo”, comentó Cope antes de partir a Nicaragua.

A sus 36 años y con todo ese bagaje, se siente tan ilusionada como si fuera uno de sus primeros llamados, pero sobre todo destaca el agradecimiento por tener otra oportunidad de jugar con la selección y competir.

“De aportar todo lo que pueda al equipo, que sin pensarlo mucho, me ha dado muchísimo apoyo. Creo que los que estamos en este deporte sabemos lo lindo que es y lo mucho que se disfruta, así que quise aprovechar la oportunidad”.

“Este es un equipo conformado por jugadoras muy jóvenes, que han venido acumulando experiencias en selección mayor, no solo en torneos, sino con fogueos, volumen de juego y muchos entrenamientos. Es por esto que tuve que tratar de integrarme rápido, para lograr el ritmo de juego que ellas”, añadió.

Las 12 llamadas a revalidar la corona centroamericana son: Cope, María José Castro, Valeria Madriz, Lakysha Thompson, Julissa Rodríguez, Tamara Espinoza, Angélica Rodríguez, Tatiana Sayles, Irene Fonseca, Melissa Campos, María Sofía Arroyo y Mónica Castro. Ellas son dirigidas por el técnico Pablo Acuña.

“Tenemos una gran ilusión de volver a competir en el torneo más importante para nosotros porque nos pone a prueba con selecciones de países centroamericanos que vienen haciendo las cosas muy bien, esta copa será muy dura, el nivel centroamericano ya no es quien le gana a Costa Rica, si no es algo más competitivo”, destacó Acuña.

Este es el calendario de la selección:

17 octubre, 1 p. m: Costa Rica vs El Salvador

18 octubre, 4 p. m: Costa Rica vs Belice

20 octubre, 4 p. m: Costa Rica vs Guatemala

21 octubre, 7 p. m: Costa Rica vs Nicaragua

22 octubre, 4 p. m: Costa Rica vs Panamá

23 octubre, 1 p. m: Costa Rica vs Honduras