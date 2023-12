Heredianos no se fían del mazazo propinado a Alajuelense

Ni los tres goles a su favor o la gran actuación de los volantes Elías Aguilar, Luis Ronaldo Araya, hacen que los integrantes del Herediano se confíen para el juego de vuelta de la semifinal del Torneo Apertura 2023, el próximo domingo en el estadio Alejandro Morera Soto.

De acuerdo a los rojiamarillos, la contundencia, y la presión en el medio campo fueron fundamentales para alzarse con la victoria. Es por ello que tienen claro que deben continuar por el mismo camino, sin confiarse ni dar por menos a los erizos, quienes cuentan con un plantel capaz de revertir la historia a su favor.

John Jairo Ruiz, volante del equipo, elogió el desempeño del plantel y los factores que contribuyeron a vencer a la Liga.

“Anteriormente tuvimos buenos partidos contra la Liga, pero detalles nos impidieron obtener el resultado deseado. Esta vez fuimos un equipo sólido, aprovechamos las oportunidades de gol y la intensidad que mostramos fue fundamental para el triunfo. No obstante, no podemos confiarnos; la serie aún no está resuelta”, comentó Ruiz.

Aunque los rojiamarillos no habían jugado mal enfrentando a los manudos, durante el actual semestre no ganaron ninguno de sus cuatro enfrentamientos anteriores. Dos fueron por el torneo local, 2-3 en casa y 1-0 como visitante. Además, empataron 2-2 ambos partidos en las semifinales de la Copa Centroamericana y perdieron más tarde en penales 5-4.

Orlando Galo habla de la influencia de Jafet Soto

Por su parte, el defensor Orlando Galo destacó el trabajo en equipo y el aporte de una figura de cepa rojiamarilla, que suele ser determinante en el plantel.

“Debemos destacar el aporte de Jafet Soto. Él influye mucho, armó este equipo, conoce muy bien a los jugadores y sabe qué podemos aportarle cada uno de nosotros. Como entrenador, nos da una herramienta más para sacar ventaja y es fundamental en esta victoria. La serie no está liquidada, no podemos confiarnos con la ventaja y debemos ir a jugar con la misma intensidad”, aseguró Galo.

En el caso del mexicano José de Jesús Godínez, quien es el goleador del campeonato con 13 anotaciones, no solo destacó el esfuerzo de sus compañeros, sino también el apoyo de los aficionados que los alentaron desde las gradas en el crucial compromiso.

“No creo que hicimos algo diferente en este partido ante Alajuelense. Me parece que es la inercia de los partidos anteriores, donde jugamos bien, pero no logramos los resultados. Demostramos que este equipo sabe jugar estas instancias, que tiene una mentalidad diferente. Además, fuimos contundentes y sacamos un resultado importante”, declaró Godínez.

En el caso del volante Elías Aguilar, destacó el buen juego del plantel, la concentración y la definición en el momento oportuno.

“Fue un buen partido. Tuvimos mucha confianza y fuimos contundentes en los momentos trascendentales. Incluso creo que pudimos haber ganado por más anotaciones. Le metimos intensidad al partido y el resultado nos da tranquilidad, pero no nos podemos confiar porque Alajuelense es un gran equipo, bien trabajado, y esperamos alcanzar nuestro objetivo”, sentenció Aguilar.