“Tuve un rompimiento del tendón distal del bíceps, en mi brazo izquierdo. Se me reventó, se soltó, por lo que los doctores Artavia y Gutiérrez me realizaron la operación en el Hospital Cima para reinsertar el tendón donde correspondía. La duda surgió en si mi brazo podría recuperarse plenamente, pues son mis herramientas de trabajo y no estábamos seguros si podría realizar mi actividad de la mejor forma”, indicó Gabriels.