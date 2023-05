Hanna Gabriel llora ante sus seguidores al contarles que la quieren sancionar de por vida

La boxeadora Hanna Gabriel no pudo contener sus lágrimas durante una transmisión en vivo en Instagram, donde explicó a sus seguidores el por qué fue suspendida por un adverso positivo, luego de un examen realizado el pasado 2 de mayo en Detroit, Estados Unidos.

Hanna tenía que enfrentar a la estadounidense Claressa Shields por la unificación del título Mundial de las 160 libras, el próximo sábado 3 de junio en Detroit, y por ello se había sometido a los controles, sin sospechar lo que venía para ella.

La pugilista, quien hizo su intervención en español e inglés, reiteró su inocencia, al asegurar que no es ninguna tramposa y que el adverso positivo se debe a que le aplicó Neo-sept en aerosol a su perrita bulldog francés, para que le cicatrizara una herida derivada de una cesárea, según contó ella misma a La Nación el pasado jueves.

El Neo-sept contiene clostebol, esteroide sintético androgénico con efectos anabólicos, prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y el Comité Olímpico Internacional (COI).

Hanna Gabriel explica por qué dio positivo su examen antidopaje antes de la pelea

“Luego de los resultados del 2 de mayo, me advirtieron que la sanción podría ser de un año. El 7 de mayo, tras la apertura de la segunda muestra, me indicaron que podía ascender de dos a cinco años. Pero el 25 de mayo, mientras daba una charla de empoderamiento y defensa personal en un colegio, me llamó mi manager para decirme que me estaba enfrentando a una sanción de por vida”, narró Gabriel.

La atleta nacional aseguró que no podía creer lo que le estaban advirtiendo, máxime que ella explicó a la organización la situación que había pasado con sus cachorros y el uso del spray para salvar la vida de su perrita. Por tal situación se sintió dolida ante la actitud de los organizadores del evento.

LEA MÁS: Hanna Gabriel explica por qué dio positivo su examen antidopaje antes de la pelea con Claressa Shields

“Fue muy triste, sentí que no quería pelear por defender la verdad. Pero después de analizarlo, voy a luchar para probar mi inocencia, Nunca he sido una tramposa. No voy a dejar que mi carrera deportiva termine así. Hace 17 años hice un compromiso con el Señor de tratar de caminar por la mejor manera, incluyendo mi carrera deportiva y no es justo que algunas personas quieran destruirme”, añadió Gabriel.

Quiere defender su legado Copiado!

Como es característico en ella, Hanna intenta sonreír, ponerle buena cara al trago amargo por el que atraviesa, pero con facilidad sus lágrimas afloraron en medio de su intervención, por lo que continuamente tuvo que limpiarse sus ojos enrojecidos y hechos agua.

“Esperé dos años para pelear con Claressa (Shields), trabajé duro y respeto este deporte, por mi familia, las personas que creen en mí. Siempre quise dejar mi legado, por el cual luché durante estos años, mi herencia y no es justo que termine así”, manifestó Gabriel.

Aunque no especificó cuáles medidas iba a tomar para defender su caso ante los organismos correspondientes, se ampara en situaciones similares donde atletas han salido positivos por cuidar a sus mascotas al estar heridas.

“Tanto mi manager como yo estamos estudiando las opciones. Conocemos de casos de otros atletas que curando a sus mascotas también dieron positivo. Han pasado tres días y nadie ha mencionado que nosotros reportamos el uso del spray para curar a mi perrita desde el primer examen y me parece que eso no es justo, porque nosotros fuimos transparentes”, aclaró Gabriel.

“Quizás fui negligente al usarlo (spray), aún después de la primera muestra. Pero no iba a dejar que mi perrita y sus cachorros murieran, porque debían tener un cuidado especial. Yo acepto y asumo la responsabilidad. Pero una sanción de por vida no me parece justo. Voy a luchar por probar mi inocencia, porque se dé a conocer ese primer reporte, pero no está en mis manos”.

Hanna se despidió agradeciendo a las personas que le han dado el apoyo en los últimos días y los mensajes que le han hecho llegar por las diferentes plataformas.

“De corazón gracias. No sé qué va a pasar, pero quiero darles las gracias a todos los amigos, familiares, a mi esposo Bryan (Tiquito Vásquez) , a mi manager, a la gente que me ha escrito, a las que confían y creen en mí, muchas gracias”, declaró Gabriel antes de cortar la transmisión.