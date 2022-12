Guatemalteco hace historia al triunfar en la Sol y Arena luego de ganar en 2020 Carrera del Chirripó

Después de dos años de suspenderse por motivo de la pandemia de la covid-19, la playa del cantón central de Puntarenas se llenó de atletas este sábado, al correrse la edición 37 de la Clásica Sol y Arena.

La prueba marcó un hito en la historia del atletismo nacional al coronarse campeón por primera vez el guatemalteco Domingo Sacul, quien precisamente en el 2020 se convirtió en el primer extranjero en vencer en la tradicional Carrera del Cerro Chirripó.

Sacul, de 26 años, quien es oriundo de Alto la Paz de San Pedro de Carchá, de Guatemala, de esta manera triunfó en dos de las competencias atléticas más representativas de nuestro país. La Sol y Arena es la única prueba que se realiza en la playa, mientras la del Chirripó es el evento de montaña por excelencia y la más dura al subir la montaña más alta de Costa Rica.

Desde el arranque de la prueba, el duelo por el primer lugar fue entre el costarricense Pedro Chacón y el chapín Sacul, donde avanzaron hombro a hombro dejando atrás a los más de 4.000 atletas que volvieron a competir en la Perla del Pacífico.

Sin embargo, al llegar a los 6 km el guatemalteco apresuró el paso y dejó atrás a Chacón, que poco pudo hacer ante el ritmo impuesto por su rival en la competencia.

Sacul triunfó con un tiempo de 32 minutos y 10 segundos (32:10), seguido por Chacón con 33:34 y Jean López fue tercero con 35:31.

“Fue una competencia de mucha estrategia. Me siento muy contento porque es la primera vez que gano en una prueba que se realiza en la playa y la verdad es muy bonita. Le agradezco a las personas que me dieron la oportunidad de estar aquí. No hizo tanto calor como esperaba, por lo que mantuve el ritmo hasta llegar a la meta para dejarme el primer lugar”, comentó Sacul.

Porteña orgullosa Copiado!

En damas la vencedora fue la porteña Susana Cordero, quien confesó que amaneció enferma por los nervios, pues su deseo era triunfar en su tierra, frente a su familia y darles una alegría a todas las personas que confiaron en ella.

Cordero se dejó el primer puesto con un crono de 41:24, Arana Herrera fue segunda con 43:41 y Marta Jiménez fue tercera con 44:16.

“Soy de Puntarenas y siempre quise ganar esta carrera. Desde que tenía 10 años corro en la playa y siempre quise ganar en mi patio. No puedo explicar la emoción que siento. Soy la primera puntarenense que triunfa en Sol y Arena. Había sido segunda, tercera y cuarta, pero no había podido ser primera. Le dedicó el triunfo a mi familia, mis amigos y a todo Puntarenas”, dijo Cordero.

En la prueba de los 3,2 km el vencedor en varones fue Andrés Manzanares con 14:40, seguido por José Luis Villalobos con 14:37 y Ángel Alvarado con 14:38. En damas la ganadora fue Milena Fernández con 10:07 y después arribaron a meta Heidy Valverde con 18:53 y Kisha Manzanares con 19:55.