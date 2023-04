Erick Villalobos conquistó la Sol y Arena pese al empuje del experimentado César Lizano

Puntarenas vivió una fiesta deportiva más, esta vez en la playa, donde la arena y las olas fueron testigos del triunfo de Erick Villalobos, quien en la categoría masculina se dejó el primer lugar de la Clásica Sol y Arena Beach Run.

“Tengo cuatro años de participar en la carrera Sol y Arena, un día me propuse ganarla y este año gracias a Dios se dio con un gran competidor como lo es César Lizano

“El cordón del zapato izquierdo me jugó una mala pasada, pero no dejé que eso me afectara y logré siempre estar tú a tú con Lizano; finalmente logré llegar a la meta en el primer lugar. Es un triunfo que se lo dedico a mi padre José Luis Villalobos, quien también participó esta carrera”, indicó Erick Villalobos, ganador de la prueba.

Con un tiempo de 32:44, Villalobos se impuso a César Lizano, quien hizo 32:58 y fue uno de los atletas que llamó la atención, porque volvió a esta prueba luego de su última participación en el 2014.

“Muy contento de regresar a una carrera que siempre ha sido todo un reto para los costarricenses. Si bien corro en otras categorías por mis añitos de más, trato de ser competitivo y de disfrutarla al máximo”, le dijo César Lizano a los organizadores del evento.

En la rama femenina, el primer puesto fue para Marisol Matarrita Artavia, quien detuvo el cronómetro en 44:55. El segundo lugar fue para Silvia Cortés Sáenz, quien terminó con tiempo de 45:30.

“He participado en varias carreras y cuando me di cuenta de esta carrera de Sol y Arena me inscribí sin saber lo que es correr sobre arena. Soy de un clima frío como lo es Cartago y pensé que el calor me iba afectar, sin embargo, logré llevar buen ritmo hasta llegar a la meta. Esta carrera se la dedico a mi familia y a mí, porque hago un gran esfuerzo por llevar este bonito deporte”, indicó Marisol.

Con dos distancias recorridas durante la tarde de este sábado, los atletas disfrutaron de un gran ambiente, vivieron la puesta de sol y tuvieron la opción de correr alguna de las dos distancias programadas en la edición 35 de la Clásica Sol y Arena Beach Run.

Cuando la competencia estaba por terminar, Erick Villalobos, logró sacarle ventaja a César Lizano y cruzó la meta en primer lugar. (Foto de Andrés Garita).

El primer recorrido fue de 3,2 kilómetros con salida en el sector de Playa el Cocal frente al Hotel Puerto Azul, a las 5 p. m., y la prueba fuerte fue de 9,8 kilómetros, con salida en la calle La China a las 4 p. m.

Para la organización, uno de los objetivos de la competencia es continuar con una de las pruebas más seguidas por los amantes del atletismo, pero sobre todo enviar el mensaje de alto a la violencia en Costa Rica, por eso los deportistas corrieron con camiseta blanca, como una forma de alzar la voz y buscar así la tolerancia y la paz que caracteriza al país.

El año pasado el vencedor de la carrera fue el guatemalteco Domingo Sacul, quien precisamente en el 2020 se convirtió en el primer extranjero en vencer en la tradicional Carrera del Cerro Chirripó.

Sacul triunfó con un tiempo de 32 minutos y 10 segundos, es decir, 34 segundos menos que Erick Villalobos, ganador de este año.

Como es costumbre en la Sol y Arena, la participación de atletas es grande en esta competencia en la playa de Puntarenas. (Foto de Andrés Garita).

9,8 kilómetros masculino

1- Erick Villalobos 32:44

2- César Lizano 32: 58

3- Mariano Muñiz 34:07

4- Cristian González 34:44

5- Jason Villalobos 35:01

9,8 kilómetros femenino

1- Marisol Matarrita 44:55

2- Solvia Cortés 45:30

3- Magdalena Quesada 46:17

4- Jessica Serrano 32:57

5- Maricela Arguedas 33:25