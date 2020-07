“Definitivamente fue muy duro, parecía que el cerro de la Muerte no se dejaba correr, hacía mucho frío, se presentó la lluvia y la neblina. En mi caso, por la altura me dieron náuseas y por eso tuve que detenerme en un par de ocasiones. A pesar de correr 13 maratones, tanto fuera como dentro del país, fue la prueba más dura que he hecho”, aseguró Bejarano.