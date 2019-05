.@VCampenaerts, best times for 1st and 2nd splits. 🇬🇧 Follow live: https://t.co/QEHl0dG1Ct | Miglior tempo per @VCampenaerts al primo e al secondo intermedio. 🇮🇹 Segui il live: https://t.co/9yFEkutGKE #Giro pic.twitter.com/IGls9wriiK