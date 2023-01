David ‘Medallita’ Jiménez buscará hacer historia ante rival con 14 meses sin pelear

Con la ceremonia del pesaje ya resuelta, David Medallita Jiménez buscará ser el primer pugilista en alcanzar un título mundial masculino de boxeo para Costa Rica, cuando ese sábado se mida al ucraniano Artem Dalakian por el cinturón de las 112 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

La reyerta, que tendrá como escenario el Arena Wembley, en Londres, Inglaterra, a partir de la 1:30 p. m. hora costarricense y que será transmitida por Canal 7, es el escenario perfecto para que el peleador cartaginés cumpla uno de sus grandes anhelos que lo llevaron a ser uno de los grandes exponentes del pugilismo nacional de los últimos años.

Medallita se enfrentará a un Dalakian que suma más de 14 meses sin subirse al cuadrilátero para disputar una pelea oficial. Su último combate fue el pasado 20 de noviembre del 2021, cuando se enfrentó al panameño Luis Nica Concepción a quien venció por nocaut en Kiev, capital de Ucrania.

Esposa de ‘Medallita’ Jiménez viajó con maleta cargada de ilusiones y hasta con el bóxer de la suerte

De las 21 peleas que tiene en su palmarés Dalakian, 20 fueron en territorio ucraniano. La única que hasta el momento disputó fuera de su país fue ante el hawaiano Brian Viloria, en Inglewood, California, Estados Unidos, el 24 de febrero del 2018, a quien venció por decisión. El combate frente a Medallita, en Londres, es apenas el segundo fuera de Ucrania.

Aunque Dalakian es considerado por la prestigiosa revista de boxeo The Ring como el cuarto mejor peso mosca activo del mundo en la actualidad, su mayoría de combates los realizó en casa. No obstante, ante la guerra entre Ucrania y Rusia pelear en su terreno no era una opción, no solo porque dejó gran parte de su nación en ruinas, sino además por las condiciones inseguras que rodean a los residentes cotidianos.

Ante la mandatorio de la AMB, es decir la exigencia de defender su título mundial, Dalakian escogió Londres, Inglaterra, como su escenario para la velada ante el tico, con quien ya tuvo su primer enfrentamiento cara a cara. El ucraniano defenderá por sexta ocasión su cinturón.

David ‘Medallita’ Jiménez afina en España la estrategia para apoderarse de un título mundial

“Lo notamos sumamente preocupado. Con una tensión en su rostro. En sus declaraciones aseguró que será una pelea bastante complicada que va a llegar al alargue y no menciona un posible nocaut. Nosotros estamos tranquilos, esperando la pelea, luego del campamento en España”, comentó Medallita por medio de sus redes sociales.

El tico salió al pesaje con un bóxer con figuras de chiles picantes, asegurando que la idea era enchilar al rival y demostrar que en Costa Rica hay boxeo de calidad.

Al terminar el pesaje, Medallita se alimentó con un plato de pasta para recuperar los carbohidratos perdidos para dar el peso y también para sumar energía para el esperado combate.

El duelo entre el costarricense y el ucraniano será de invictos: Medallita llega con un récord de 12 peleas disputadas con igual número de victorias y nueve nocauts. Por su parte, el Artem suma 21 peleas, de ellas 15 victorias por la vía rápida y tampoco conoce la derrota.