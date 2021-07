Contador es ganador virtual de la Vuelta a España

- Alberto Contador celebra que se quedó con la maillot roja (líder general) tras la penúltima etapa de la Vuelta a España. | AFP (JAIME REINA)

La Bola del Mundo, España (AFP). El ruso Denis Menchov (Katusha) venció este sábado en la 20ª etapa de la Vuelta a España, con final en el difícil alto de la Bola del Mundo, una etapa en la que Alberto Contador (Saxo-Bank) conservó el maillot de líder y es ganador virtual de la prueba.

Partiendo desde el 20º kilómetro de la etapa en medio de un grupo de veinte corredores, que después quedaría reducido a un trío sobre el final, Menchov demostró su talento para imponerse al australiano Richie Porte (Sky), al que aventajó en 17 segundos, y al belga Kevin De Weert (Omega-Pharma), en 42.

Cuando faltaban 10 km para llegar a la meta en la altura, Menchov, Porte y De Weert vieron cómo el pelotón se les acercaba impulsado por los corredores del equipo Euskaltel, lo que provocó que el trío prolongara su aventura en la escalada.

Ya en las pendientes muy exigentes de la Bola del Mundo, Menchov tuvo la posibilidad de dejar atrás de De Weert y superar a Porte en el sprint.

De 33 años de edad, el ruso, ganador de dos Vueltas (2005 y 2007), volvió a lucirse en esta prueba.

"Esta victoria de hoy es muy importante para mí. Concluye una vuelta fantástica de parte del equipo, con las tres victorias de etapas de Joaquim ademas de la mía y su podio. Además, me ayudó a bien acabar una Vuelta donde he visto muy pronto que no tenía posibilidades en la general", declaró Menchov.

Detrás, en el paisaje lunar del monte, las promesas de lucha se cumplieron y se dio el último duelo entre los favoritos, con Joaquim 'Purito' Rodríguez (Katusha) como gran protagonista.

Tras un ataque muy fuerte a 1,5 kilómetros de la línea de meta, el pequeño escalador catalán no logró desalojar a Contador del liderato y por lo tanto del escalón más altó del podio, pero al menos hizo un meritorio esfuerzo.

"He visto que no atacaban desde lejos. Sabía que cada kilómetro que pasaba me acercaba a la victoria final, a falta del día de mañana. Cuando Joaquim ha atacado a 1,5 km de meta, sabía que las diferencias que iba a sacar serían mínimas, por ser en la Bola del Mundo", destacó Contador

Llegado con 34 segundos de retraso respecto a Rodríguez, Contador sufrió un poco pero mantuvo su condición de líder por delante de Alejandro Valverde (Movistar), con una ventaja de 1 minuto y 16 segundos y de 21 segundos más sobre Rodríguez.

El ataque de Rodríguez no se tradujo en una cambio en la clasificación general de la prueba, pero sí puso una dosis de emoción hasta el final.

"Hoy es una etapa que recordaré siempre. Con la de Fuente Dé (Asturias), donde no recuerdo sentimiento tan grande. Estoy contentísimo por esta victoria falta del día de mañana. Quiero dar las gracias a las muchas personas que me han apoyado durante toda esta Vuelta. Quizás esta victoria es incluso más bonita que otras por lo de Fuente Dé. No recuerdo haber sentido algo tan grande como ese día. Antes, se estaba poniendo la cosa muy difícil, no llegaba la victoria. Pero fui por todo", añadió el corredor madrileño.

Contador, superado también por Valverde, que se acercó a 19 segundos menos, tuvo que echar mano a sus recursos para mantener la malla roja.

"Muy feliz es un día muy grande, una magnífica actuación tanto de Alberto Contador como de Joaquim Rodríguez y Valverde, es una cosa fantástica, que finalmente hayamos podido ganar la Vuelta, después que prácticamente la teníamos perdida", declaró muy contento el mánager del Saxo Bank, el danés Bjarne Riis.

Por su parte, el joven australiano Simon Clarke, quien viste el maillot de mejor escalador y quien estuvo entre la veintena de máximos animadores de la etapa, ya logró su victoria personal puesto que en la última jornada no hay altos en el recorrido, más bien en descenso en su comienzo.

Mañana finaliza la ronda española con la 21ª y última etapa, con un recorrido de 115 kilómetros entre Cercedilla (sierra de Guadarrama) y Madrid, en la que Contador podrá hacer su paseo triunfal, mientras que los velocistas podrán distinguirse gracias a las características del trazado.