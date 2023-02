Con herida en la cabeza y el uniforme lleno de sangre; así acabó chapín que retó al Rey del Chirripó

El corredor guatemalteco Domingo Sacul recuerda que venía delante de Juan Ramón Fallas el sábado en la edición 35 de la Carrera al Chirripó. Había pasado el puesto de asistencia en el Sector de Llano Bonito y le restaban unos 10 kilómetros para el retorno al punto de partida, en San Gerardo de Rivas.

Dominó los 17 kilómetros de ascenso a Base Crestones y le sacó 4:15 minutos de ventaja a Fallas y 2:30 a Steven Hernández, por lo que venía descendiendo rápido, pues sabía que Juan Ramón, bajando, es superior a él y no podía darle ventaja al faltar la mitad del evento.

Domingo tiene claro que faltaban unos seis y medio kilómetros a meta, pero no recuerda qué pasó o cómo se dio su caída. Afirma que fue en un sendero polvoriento y seco, de muchas piedras sueltas y de lajas. posiblemente entre los kilómetros seis y siete del ascenso.

Domingo Sacul, tras llegar a la meta, fue atendido inmediatamente por la Cruz Roja, para detener el sangrado en la cabeza. Cortesía: Mario Castillo para La Nación

Este domingo, tras descansar en la comunidad de Herradura de Rivas, en Pérez Zeledón, el atleta conversó con La Nación sobre el tremendo golpe que se llevó en su cabeza. Confesó que el instinto lo hizo levantarse y seguir en la prueba, aunque no estaba seguro si iba a poder terminarla, como finalmente sucedió al lograr el segundo lugar con un tiempo de 3:14:33.

Precisamente Juan Ramón Fallas fue el ganador al cronometrar 3:10:08, mientras la tercera casilla correspondió a Steven Hernández con 3:22:47

Domingo, vencedor de la edición 32, en 2019, confesó que de pronto estaba en el suelo. Rápidamente se incorporó con un fuerte dolor de cabeza y mareado. Trató de continuar pero se sintió desorientado, dio unos pasos y fue cuando se asustó.

“Me tomé la cabeza y sentí algo tibio. Después vi mucha sangre en el suelo y en mis zapatos. Sentía algo caliente en mi camiseta y era mi sangre. Empecé a dar unos pasos para volver a la competencia y me costó. No recuerdo mucho desde aquel momento, solo seguí corriendo, por instintó”, relató Sacul.

Los aficionados en San Gerardo de Rivas quedaron sorprendidos por el esfuerzo de Domingo Sacul, quien pese a perder mucha sangre terminó la carrera en la segunda posición. Cortesía: Mario Castillo para La Nación

En el siguiente puesto de control lo atendieron y detuvieron un poco el sangrado. Lo revisaron y continuó en la competencia. Lastimado y herido por ratos caminó, sobre todo en los sectores más peligrosos del descenso para evitar una nueva caída que lo habría sacado de la competencia.

“No tenía miedo, solo seguí corriendo. Decidí hacerlo hasta donde me dieran las fuerzas. Si algo me pasaba es porque así lo quería Dios, pero por dicha pude continuar y terminé segundo a pesar de la caída que fue muy fuerte. Es la primera ocasión que me caigo en una carrera y aunque al principio me asusté por la sangre, terminé bien”, declaró Sacul, quien labora como agricultor.

Cuando Domingo ingresó a la meta, su camiseta amarilla fosforescente tenía todo el frente teñido de rojo por la abundante sangre que brotó de su herida, al costado derecho de su cabeza. Los aficionados quedaron asombrados y aplaudieron al atleta por su valentía al terminar en esas condiciones.

Domingo Sacul sufrió una herida en su cabeza, pese al sangrado abundante nunca dejó de luchar por ganar la competencia. Cortesía: Mario Castillo para La Nación

“Cuando llegué me sentía mal, un poco desconcertado por el esfuerzo. Rápidamente me atendieron, me llevaron a la ambulancia, me suturaron la herida y me vendaron. Le agradezco a todas aquellas personas que me atendieron y se preocuparon por mi salud”, declaró Sacul.

Al consultarle al chapín si volvería a competir en la Carrera al Chirripó, pese al duro momento que vivió, no dudó ni un segundo en responder.

“Claro que volvería. Si me invitan regreso. Gané en 2019 y quedé segundo en las dos últimas ediciones. Juan Ramón es un gran corredor, mi respeto para él. Conoce muy bien el terreno y es muy fuerte bajando. Sin duda me gustaría competir nuevamente contra él”, afirmó Sacul.

Los miembros de la Cruz Roja atendieron a Domingo Sacul de su herida en la cabeza y los raspones en sus piernas, tras la caída. Cortesía: Mario Castillo para La Nación

El chapín, de 26 años y oriundo de la comunidad de Alto de la Paz de San Pedro de Carchá, que se sitúa a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar, fue el primer extranjero en conquistar la Carrera al Chirripó en 2019 y acabar con la hegemonía de los hermanos Juan Luis y Juan Ramón Fallas Navarro, con un tiempo de 3:04:14, quedando a solo 10 segundos del récord de Juan Ramón.

Desde entonces es uno de los foráneos que más frecuentemente participa en el país. El 3 de diciembre anterior ganó la Clásica Sol y Arena y un día después la Media Maratón San José (21 km), demostrando que es un corredor todo terreno.

Domingo Sacul demostró mucho valor y coraje para concluir la Carrera al Chirripó pese a sus heridas. Cortesía: Mario Castillo para La Nación

