Ciclista tico pasó de lavar carros en los Estados Unidos a ser el líder Sub 23 de la Vuelta a Costa Rica

Durante dos años bajo el sol o incluso la nieve, el ciclista Gabriel Rojas se dedicó a lavar carros en los Estados Unidos, con el fin de ganar un poco de dinero, mientras buscaba su propio sueño americano y tener una oportunidad en el ciclismo profesional.

Con la ayuda del estadounidense Justin Low, viajó y compitió en Nashville, Tennessee, y aunque debía trabajar para pagar las inscripciones a las carreras y sus gastos personales, nunca se dio por vencido para lograr el objetivo de convertirse en un pedalista élite.

Ni siquiera cuando se cayó en una competencia y se raspó sus manos dejó de trabajar, a pesar de que el jabón y los líquidos utilizados para la limpieza de los vehículos le ardían y quemaban sus heridas.

Desde aquel momento pasaron cinco años y aunque hubo instantes en que meditó dejar el ciclismo, hoy es el flamante líder de la categoría Sub 23 de la Vuelta a Costa Rica Telecable 2022 y en su palmarés tiene una medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior, en Cali, Colombia, en el 2021, y es el actual campeón centroamericano de ruta Sub 23.

Aunque el giro a la tica lo domina el equipo Colono Bikestation Clips, después de dos etapas, con un líder sólido como Daniel Bonilla y un Jaison Huertas, quien es el corredor más combativo y portador de la camiseta de metas volantes, montaña y regularidad, Gabriel es el mejor Sub 23 de la caravana multicolor y se encuentra a la espera de las jornadas de montaña que arrancan este lunes.

Gabriel Rojas, quien integra la Selección Nacional, es el líder de la categoría Sub 23 de la Vuelta a Costa Rica Telecable 2022. Fotografía: Juan Diego Villarreal

A sus 22 años, Gabriel señala que es su primera Vuelta a Costa Rica, lo cual lo motiva para darlo todo en la carretera al formar parte de la Selección Nacional, que es dirigida por el entrenador Yurandir Leandro.

En la clasificación general, Gabriel se ubica en el puesto ocho con un tiempo acumulado de 7 horas, 43 minutos y 12 segundos (7:43:12), a 1:04 del líder Bonilla (7:42:08), quien tiene el mismo tiempo del panameño Erasmo Archibold y el ecuatoriano Marco Tulio Suesca.

Tampoco podemos dejar pasar la gran actuación de Jaison Huertas, quien ganó este sábado la segunda largada entre Liberia y Nicoya para completar 126 km y se consolidó como líder de las metas volantes con 21 unidades, siendo el pedalista más combativo. Además es el líder de montaña con 12 puntos y de regularidad con 50, para redondear una muy buena presentación.

Jaison Huertas (camisa blanca y círculos rojos) disputó la tercera meta volante con Manuel Larios del Team Montoya BTC, en Santa Cruz, Guanacaste. Fotografía: Juan Diego Villarreal

Altos y bajos Copiado!

Aunque de momento Gabriel se mantiene a la expectativa de lo que pueda hacer el equipo de Colono, su experiencia y madurez le indican que debe tener paciencia, para atacar en el momento indicado y pelear las primeras posiciones de la Vuelta.

“Cuando estuve en los Estados Unidos entre 2016 y 2018, tenía que viajar hasta 12 horas para competir. Lo hice con una bicicleta prestada, que no era la mejor. Recuerdo que una vez se me quebró la horquilla y la verdad fueron momentos difíciles. Tampoco hablaba inglés y era complicado, pues yo competía solo y el entrenador, Justin Low, buscaba eventos de montaña donde pudiera destacar”, dijo Rojas.

Precisamente sus buenas actuaciones lo llevaron a firmar con un equipo Sub 23 estadounidense en 2019, pero la suerte no estuvo de su lado y Gabriel enfatizó que fue una de las etapas más complicadas.

“Fue extraño, porque en todas las carreras que participé me caí. Además me afectaron las alergias y la verdad me fue mal. Terminé jalando el agua a los compañeros, me hice experto y las cosas no salieron como yo quería. En eso se vino la pandemia y todo se paró”, recordó Rojas.

No obstante, en el 2021 después de ser segundo en la Vuelta a Chiriquí, Panamá, y ganar el oro en los Panamericanos Junior en Colombia, se le abrieron las puertas en Europa y no defraudó al quedar campeón de la Vuelta a Portugal del Futuro, en abril pasado, lo que le catapultó a la Selección Nacional. Fue así cómo quedó monarca Centroamericano de ruta Sub 23 y se le abrió la oportunidad de su primera Vuelta a Costa Rica.

“Estoy súper contento de tener la oportunidad de participar en la Vuelta y estar en la Selección, corriendo en mi país, lo cual son cosas que uno quisiera hacer. La Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci) y los patrocinadores confiaron en nosotros, por lo que estoy deseoso de darlo todo, aprovechar la experiencia y enfrentar estos nuevos retos”, expresó Rojas.

La tercera etapa del giro a la tica se realizará este domingo 18 de diciembre entre Liberia y Puntarenas, para un total de 125 km. La salida será frente a la municipalidad de la Ciudad Colonial y la meta en el barrio El Carmen en la Perla del Pacífico.