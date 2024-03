Casi 200 mujeres disfrutan desafío pedaleando en el Kivelix Trophy 2024

Un total de 194 ciclistas conmemoraron de manera especial el Día Internacional de la Mujer al participar en el Kivelix Trophy 2024, un evento de ciclismo de montaña exclusivo para mujeres, donde el coraje y la determinación fueron requisito para completar la primera etapa de 37 kilómetros.

Desde la experimentada Adriana Rojas, quien ganó en la categoría élite, hasta Catalina Murillo, una sancarleña de 47 años que compitió en la modalidad Máster B, todas enfrentaron por igual caminos de lastre llenos de polvo, senderos y una sección de playa con arena blanca, donde las pedalistas tuvieron que caminar con sus bicicletas para completar la travesía.

La tónica entre las participantes fue el constante apoyo, sin importar el equipo o la categoría. Cada una se convirtió en la mejor aliada de la otra para completar el recorrido, cuya dificultad representó un verdadero reto, pero al mismo tiempo una lección de vida que les recordó que no hay obstáculos que no puedan superarse con perseverancia y determinación.

La prueba Kivelix Trophy 2024 exigió al máximo a las ciclistas, al paso por el manglar de Playa Conchal. En total, 194 corredoras tomaron la salida en el evento de dos etapas. (Rafael Pacheco Granados)

Adriana completó el recorrido con un tiempo de 1 hora, 37 minutos y 14 segundos (1:37:14), seguida por Astrid Rodríguez con 1:38:40 y Yuliana Hernández con 1:42:11. La ganadora destacó la organización, la seguridad y lo motivante que fue ver a tantas mujeres en la prueba.

“Aquí están la mayoría de mujeres que compiten en eventos de mountain bike, y eso me hace muy feliz al ver a tantas mujeres pedaleando en la montaña. Fue una carrera muy bien demarcada. Nos sentimos seguras, porque algunas chicas a veces tienen miedo de que los hombres las boten, pero aquí cada una va a su ritmo, porque es exclusiva para mujeres”, aseguró Rojas.

Por su parte, la griega Francini Alfaro Campos, del Víctor Vargas Bike Center, quien concluyó la jornada en el primer lugar de la categoría EBike, declaró sentirse orgullosa de competir junto a tantas mujeres y resaltó lo importante que es hacer deporte.

Las corredoras que participaron en el Kivelix Trophy 2024 caminaron por Playa Conchal, debido a la dificultad para pedalear por la arena. (Rafael Pacheco Granados)

Kivelix Trophy 2024 tiene de todo

“Es una competencia que lo tiene todo; es muy técnica y con mucha arena por el paso por la playa. En mi caso, vivir la experiencia de competir en una carrera solo para mujeres fue lo mejor, uno se siente muy segura y disfruta del evento que está muy bien organizado”, declaró Alfaro.

Francini, quien compitió por primera vez en una bicicleta EBike, es decir, eléctrica o que cuenta con un sistema de asistencia al pedalear, se quedó con el primer lugar con un tiempo de 1:35:12, seguida por Cristina Flores con 1:39:04 y Paula Vargas con 2:07:32.

En la prueba, por primera vez se corrió la modalidad de parejas, donde el primer lugar correspondió a Gabriela Meza y Katherine Herrera, con 2:02:37, seguidas por Dayliz Castrillo y Sofía Chavarría, con 2:09:44, y las hermanas Samantha y Francini Corrales, con 2:22:09. Precisamente, Dayliz Castrillo y Sofía Chavarría corrieron por primera vez en parejas y no faltaron las caídas; incluso Chavarría salió muy rápido dejando atrás a su compañera, quien debutaba oficialmente en el mountain bike.

La interminable Adriana Rojas fue la ganadora del Kivelix Trophy 2024 en la categoría elite. (Rafael Pacheco Granados)

“Disfrutamos desde el principio hasta el final, aunque me caí bajando. Sofy fue una excelente compañera, me ayudó bastante porque generalmente hago triatlón. Este evento me llamó la atención por el empoderamiento femenino, donde nos podemos ayudar a crecer y ser una mejor versión”, comentó Castrillo, quien agradeció a su patrocinador, Ciclo Víctor Vargas. Este domingo se completará la segunda fracción de 37 kilómetros, cuando se compita en Reserva Conchal en dirección inversa a este sábado.

Dayliz Castrillo y Sofía Chavarría, del equipo Víctor Vargas Bike Center, se dejaron la segunda casilla de la clasificación de parejas del Kivelix Kölbi Trophy 2024. (Rafael Pacheco Granados)

Mucho coraje y determinación demostraron las participantes del Kivelix Kölbi Trophy 2024, al vencer una travesía llena de obstáculos. (Rafael Pacheco Granados)