Carlos ‘Cali‘ Muñoz vio su sueño esfumarse

Carlos 'Cali' Muñoz espera recuperarse cuanto antes de su lesión y sufear muy pronto. (JOHN DURAN)

Carlos Cali Muñoz luchó durante años por cumplir su sueño de clasificarse al Tour Mundial, de participar en el circuito más exigente del surf profesional en el planeta.

No obstante, ese anhelo por el cual corrió innumerable cantidad de olas por todo el mundo solo le duró una fecha, al menos hasta este año, luego de que una lesión lo dejó al margen del evento más importante del surfing en el orbe y tras cumplirse la mitad del campeonato la World Surf Lague no le dio opciones de manrtenese en competencia con un comodín.

En la primera fecha en Oahu, Hawái, en febrero anterior, Cali se dislocó el hombro derecho, por lo que incluso tuvo que ser operado y se perdió las restantes cinco jornadas. El jacobeño había terminado noveno y la lesión se dio tras remar en su tabla para alcanzar una ola.

Las semanas pasaron y Muñoz no se pudo recuperar plenamente y para su mala suerte, las wildcards que otorga la World Surfing League (WSL) para el resto de la temporada, por lesión o alguna otra situación especial, fueron otorgadas al brasileño Yago Dora y a la australiana Sally Fitzgibbons, para la primera mitad de 2023.

Mientras tanto, Caroline Marks de Estados Unidos se unió a Gabriel Medina de Brasil en la recepción del comodín para la segunda mitad del 2022, según indicó la revista especializada Duke tras publicación de la WSL, lo que dejó sin opciones al costarricense.

Piedras en el camino

Cali, durante el 2021, vivió un sinnúmero de sensaciones, pues fue llamado a participar en los Juegos Olímpicos de Tokio, pero tras quedar atrapado en una presa en la Ruta 32 no pudo viajar y truncó su sueño de ser olímpico.

En diciembre anterior, tras una serie de resultados, se clasificó al Tour Mundial alcanzando así uno de sus mayores anhelos profesionales, aunque nuevamente la suerte no estuvo a su lado y una lesión le dejó fuera de competencia sin siquiera haber podido competir plenamente.

“Yo no tengo mucha información de cómo se dan los wildcards en el CT. Solo pude competir una vez y pa’ fuera. Trabajé muy fuerte para llegar al Tour, fueron años de años intentándolo y al final perdí en la primera fecha del torneo y no sé exactamente cuáles fueron los parámetros para otorgar el comodín”, manifestó Muñoz a través de una entrevista de Duke.

El costarricense indicó que pese a los malos momentos siempre se ha concentrado en poder volver cuanto antes y tratar de surfear tan bien o mejor como lo venía haciendo antes de la dolencia que truncó su debut en el CT.

“Siempre me imaginé estando allí, que pudieran observar el surfing que tengo, es por eso que me dolió más porque tenía el derecho de estar allí, pero debía estar como espectador porque me lesioné. Han sido semanas muy difíciles mentalmente, pero gracias a Dios tuve el apoyo de mi familia y mis hijos para superar todo lo que he vivido”, expresó Muñoz.

Cali debe esperar la revisión médica el próximo 16 de mayo para conocer cuándo podrá volver a competir, mientras tanto entrena en el gimnasio y la piscina para fortalecer su hombro.

“Estoy muy agradecido con todas aquellas personas que me apoyaron, que pidieron un wildcard para mí. Sentí el apoyo de toda Latinoamérica, de Costa Rica, tanto en este momento como cuando se dio lo de la olimpiada. Sentí ese apoyo gigante. Sé que no tengo patrocinadores enormes, por lo que estoy muy agradecido con la gente y aquellos que están conmigo”, aseguró Muñoz.