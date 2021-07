Carlos ‘Cali’ Muñoz cuenta su impotencia al ver su nombre en la televisión sin poder llegar a Tokio

El surfista costarricense Carlos Cali Muñoz vivió una aventura con un final que entristeció a todo un país.

Los momentos de angustia y tristeza siguen muy presentes en el nacional, quien este martes conversó con La Nación sobre la travesía de 30 horas, en la cual pasó del sueño de estar en los Juegos Olímpicos a la impotencia de ver su nombre en la televisión y saber que no podría llegar a participar.

Como es característico en él, entre bromas y risas, Muñoz relató cómo se salvó de que se lo llevara un río hasta el viaje, atravesando el Zurquí, en un carro del Cuerpo de Bomberos de Cariari. Todo con la intención de asistir a Tokio.

Ni él mismo se creía lo que estaba viviendo.

“Viví una gran impotencia cuando estaba viendo por televisión el heat donde salió mi nombre. Me dije, ‘al menos estaba mi bandera y mi foto, aunque no esté ahí'.

“Fue muy doloroso, porque sentí que le había fallado a mucha gente que me ayudó. Me dolió saber que toda la ayuda que me dieron no pudo verse plasmada en mi participación olímpica, pero a toda esa gente le agradezco, realmente sentí la buena vibra de todos los costarricenses que se unieron para colaborarme.

“Ver mi nombre ahí, en la tele, y saber que no pude llegar me causó un gran dolor, porque quería representar a mi país y al final no pude lograrlo”.

El oriundo de Jacó recordó que estaba durmiendo cuando lo llamó el presidente de la Federación de Surf de Costa Rica, Mario Ríos, y le comentó la posibilidad de asistir a los Olímpicos, un anhelo para el cual había estado trabajando en los últimos dos años.

“Hice todo lo que estuvo a mi alcance, prácticamente no dormí durante 30 horas, me subí al avión sin comer, sin bañarme y sin equipaje, solo con las tablas y un bolso.

”De mi bolsillo puse $3.000 para buscar tiquetes que me lograran conectar más rápido a Japón, pero un retraso de 40 minutos en la salida de Costa Rica, más otro a la llegada a Los Ángeles, alrededor de media hora, fueron la causa de que no lograra tomar el avión hasta Tokio.

“Por más que me ayudaron llegamos a la puerta de abordaje a la hora que el avión ya estaba despegando; a pesar de que me esperaron 15 minutos me fue imposible llegar. Fue difícil aceptar que no podía viajar, pero a inicios de agosto tengo una competencia en California y sabía que ya nada iba a hacer hasta allá, por lo que decidí enfocarme en ese evento”.

“Sentí a la gente detrás de mí, algo que nunca había sentido antes porque pude palpar los mensajes de apoyo, señoras que me decían que prendieron ‘velitas’ para que yo llegara y gente que me ayudó en todo lo que pudo, pero lamentablemente no pudimos cumplir el sueño, aunque mi nombre sí estaba en la televisión”.

Por su parte, el abogado Wálter Brenes, quien a solicitud de la familia trató de darle tiempo a Cali para que retrasaran el evento, comentó que la falta de experiencia del Comité Olímpico Nacional (CON) dio al traste con la posibilidad de estar en los heats eliminatorios.

“Nosotros tratamos por todos los medios de que las cartas se firmaran y se enviaran a la Asociación Internacional de Surf (ISA), pero creo que al Comité Olímpico le faltó experiencia para agotar todos los recursos posibles.

“También lamento la actitud de don Henry (Nuñez, presidente del CON), que cuando lo llamé, me colgó el teléfono, cuando mi intención era colaborar y agilizar la documentación para que la ISA tomara en cuenta la situación de Carlos y atrasara el heat de la segunda ronda, sabiendo que estaba volando desde el otro lado del mundo”.

