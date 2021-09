Camila Haase se despide con grandes enseñanzas de los Juegos Paralímpicos de Tokio

Cortesía: Comité Olímpico Camila Haase cometió una infracción en los 200 metros combinado y fue descalificada de la prueba. Cortesía: Comité Olímpico

La costarricense, Camila Haase Quirós, finalizó su participación en los Juegos Paralímpicos de Tokio, tras competir en la prueba de los 200 metros combinado SM9.

Haase fue descalificada en su heat, debido a que un juez reportó una patada alterna en el estilo mariposa, de acuerdo a un comunicado del Comité Olímpico de Costa Rica.

Según la misiva, Camila separó los pies en la patada mariposa que es donde los pies deben estar juntos. Esa apreciación no se puede apelar, porque no hay grabación individual de atletas y no se aceptan videos como evidencia.

La serie eliminatoria fue ganada por la española Nuria Marques con 2:38:79, seguida por la argentina Daniela Jiménez con 2:40:94.

De esa forma Camila le dijo adiós a las justas, tras participar además en los 100 metros dorso, en donde terminó sétima en su heat con un crono de 1:35:36, y en los 100 metros pecho, donde finalizó cuarta en su heat con 1:22:65, registrando su mejor crono en los últimos tres años.

Camila se convirtió en la primera nadadora tica en competir en dos Juegos Paralímpicos, tras tomar parte en las justas de Río de Janeiro 2016.