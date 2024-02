Boxeador tico deja su puesto de ceviche en San José en busca del título latinoamericano

Así como en el cuadrilátero Eduardo “Viyo” Sánchez nunca se rinde, siempre va adelante y busca a toda costa ganar su combate, en su vida cotidiana se caracteriza por ser un emprendedor, un tipo que busca ganarse el sustento diario y forjarse un camino en el boxeo profesional.

El pugilista costarricense, que en el pasado confeccionó mascarillas durante la época de la pandemia de la covid-19, vendió lentes para ciclismo y hasta plantas ornamentales, está a las puertas de su combate más importante.

Todo su dedicación valió la pena y este viernes 23 de febrero peleará por el título Latinoamericano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de las 154 libras, en una reyerta a 10 asaltos, ante el colombiano Eduardo Cordovés, en Ciudad de Guatemala.

Viyo, quien suma nueve victorias, dos empates y únicamente una derrota, sabe que es su gran oportunidad, pues de ganar el cetro entraría en el ranking del organismo boxístico y podría optar por una oportunidad de pelear por un título mundial.

“En Guatemala me estoy preparando desde el 4 de febrero, para afinar mi trabajo técnico-táctico y realizar sparring con boxeadores de este país, pues en Costa Rica casi no hay boxeadores de mi peso. La idea es llegar en excelentes condiciones a la pelea. Me siento muy bien y espero reflejar ese trabajo que hicimos en el ring”, comentó Sánchez desde Guatemala a La Nación.

El pugilista nacional, quien en el pasado fue monarca en el boxeo olímpico, tanto centroamericano como nacional, declaró que su trabajo en Guatemala fue progresivo y se adaptó al estilo de diferentes boxeadores para no verse sorprendido por el colombiano.

Eduardo Sánchez, el emprendedor

Para el publicista de profesión y microempresario, estar atento a su negocio es una prioridad. En los últimos dos años invirtió su tiempo y esfuerzo para darle estabilidad a su emprendimiento.

“En los últimos meses, le di más responsabilidades al muchacho que trabaja conmigo, él está capacitado para trabajar solo. Lo que hice fue dejarle suministros de todos los productos que necesitamos para un mes completo. Es cuestión de que él llegue a trabajar, haga ceviche y ofrezca el producto a nuestros clientes. Por suerte todo ha salido bien”, explicó Sánchez.

Eduardo asegura que confía en la persona que está al frente de su negocio y eso le da tranquilidad para estar enfocado en sus entrenamientos y en la pelea, que es la más importante de su carrera.

La pelea forma parte de la velada boxística que organizan en conjunto las promotoras Fight Club Promotions de Costa Rica y Apex Boxing de Guatemala, donde el enfrentamiento estelar lo protagonizarán el guatemalteco Léster Martínez y el colombiano Rubén Angulo.

En la pelea coestelar, el costarricense David Medallita Jiménez, quien actualmente es el número dos del mundo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), se enfrentará al chapín Pablo El Cherokee Macario. El tico buscará subir su registro a 15 peleas ganadas, con solo una perdida.

La cartelera será transmitida en Costa Rica a partir de las 8 p. m. en la cadena internacional ESPN mediante su programa ESPN Knock Out.