Bolichista tica de tan solo 14 años brilla internacionalmente

Elena Weinstok tiene apenas 14 años y hace pocos días, junto a la experimentada Jéssica Atán, consiguió una medalla de oro en la categoría parejas mayor femenino, en el Iberoamericano de boliche que se disputó en Perú.

La adolescente también compitió en la categoría mayor individual y ahí se dejó la presea de plata. En parejas mixtas añadió un bronce a la cosecha, junto a Juan José Rodríguez. Además, en todo evento mayor, Weinstok se proclamó campeona iberoamericana, con esa edad.

Dichos resultados reflejan que Elena tiene talento y futuro. En otros resultados, Rodríguez se apoderó del oro en individual masculino; mientras que Mateo Gordienko y Alejandra Sandoval ganaron bronce en parejas mixtas juvenil.

Elena Weinstok cuenta que ningún familiar suyo practicaba el boliche y está convencida de que esto se dio más que todo como una casualidad.

Una vez andaba en un club con su papá, Henryk Weinstok, y mientras él nadaba, aquella chiquita se sentía demasiado aburrida, pero le llamó la atención un cuarto. Le pareció que era algo extraño, inusual, y hasta misterioso. Al acercarse, descubrió que era un boliche.

“En el momento no me dejaron jugar por la edad. Me gustó y de casualidad mi papá conocía desde hace rato a Álvaro Castro, que se convirtiría en mi entrenador. Probé en la escuela de boliche y me encantó”, manifestó Elena. De eso, ya han pasado ocho años.

Elena Weinstok lleva ocho años de practicar boliche y es una jugadora muy técnica. (Cortesía)

La bolichista acudió por segunda ocasión al Iberoamericano y ella asegura que es uno de los eventos que más disfruta. Ahí se juegan individuales, dobles y dobles mixtos por categoría. Además, hay un evento de equipos por género. De hecho, es uno de los pocos torneos que quedan mixtos a nivel mundial.

“Elena es una adolescente que ha ido avanzando muchísimo, tiene una técnica bastante fina. Desde que me dediqué al coaching he tratado que los jugadores sean muy técnicos, porque el pensamiento de los grandes entrenadores a nivel mundial es que si el jugador es técnico, puede llegar a ser muy bueno en cualquier momento”, expresó el entrenador de Elena, Álvaro Castro.

Mencionó que Weinstok inició su carrera como infantil y ahora representa a Costa Rica en esta categoría.

“Ella viene proyectada a ser profesional y ojalá que eso suceda, porque su capacidad de juego, su garra, su actitud en la cancha es sumamente contagiosa hasta para los demás compañeros de equipo y la gente que los ve afuera”.

Elena Weinstok empezó en ballet, pero cuando descubrió el boliche, supo que ese era su deporte. (Cortesía)

Según relató el entrenador, Elena demuestra con su estilo de juego sus grandes deseos de ganar y, cuando está entrenando, son más que evidentes las ganas de mejorar.

“Es una de las jugadoras a nivel nacional que más entrena. Cada sesión es de dos horas y entrenamos de cuatro a cinco veces por semana. Eso hace una gran diferencia, porque al tener tantas horas de práctica va mejorado su mecánica y está en un nivel muy bueno”.

Prueba de eso es que en el Iberoamericano tiró un promedio de 210, que no es muy usual verlo, máxime en condiciones de presión ante grandes rivales, en un torneo donde había tres campeonas del mundo.

“Hay que ir al gimnasio, tener buena alimentación, hidratación, descanso, los periodos de competencia son de tres horas y media a cuatro horas, con un estrés mental muy grande que genera cansancio físico extremo”.

Así que Elena pasa muy ocupada. Va al colegio y saliendo de clases, de inmediato se va a entrenar. Puede ser que antes, o después de la práctica, efectúe sus tareas. Y en las noches va al gimnasio.

“Cuando era pequeña bailaba ballet, pero no me encantaba. El boliche me fascinó”, destacó la jugadora, quien tiene metas importantes.

“Me ilusiona bastante, porque yo admiro a muchos profesionales, y es algo que realmente deseo, después de sacar los estudios convertirme en profesional. Es algo importante para que el deporte siga creciendo”.

Elena sabe que con el boliche se abre la oportunidad de conseguir becas deportivas y también académicas en Estados Unidos.

Pero tiene que darle tiempo al tiempo y continuar entrenando tan duro como hoy, al tiempo que se divierte, porque jugando a los bolos se transforma.

La formación y la proyección de bolichistas siempre ha sido muy buena en Costa Rica. Incluso, otros juveniles ganaron medalla en el Iberoamericano. Es el caso de Alejandra Sandoval (14 años) y Mateo Gordienko (17 años).

El boliche es uno de los deportes que más medallas le da a Costa Rica en los torneos Centroamericano, Centroamericano y del Caribe, y Panamericano. Podría definirse como una disciplina que constantemente gana podios.

“No hemos tenido profesionales, pero les ganamos a los profesionales. Siempre hay expectativa del boliche y siempre hay un aporte grande en cuanto a la confianza que nos brindan”, citó Castro.

Elena Weinstok consiguió varias medallas en el Iberoamericano de boliche. (Cortesía)

Recordó que fue en los años 90′s cuando el boliche tico empezó a ser dominante en la región. Luego se extendió para serlo a nivel Centroamericano y del Caribe y pelear medallas en los Panamericanos.

“Ahí en un momento dado yo decidí hacerme a un lado del boliche competitivo y dedicarme a formar jugadores técnicos, hombres y mujeres, y hay una buena camada con talento. Hasta ahora se hace el proceso de formación de mujeres y esperamos que estas generaciones en un par de años nos haga contar con jugadoras a un nivel distinto al que siempre hemos tenido”, pronosticó.

En este momento, el boliche tico juega en República Dominicana un clasificatorio para los Panamericanos de Chile.

“Es un torneo donde llegan seis países en los que sus seis jugadores son profesionales y Costa Rica gana medallas”, subrayó Álvaro Castro.