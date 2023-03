Atleta tico se corona campeón universitario en EE. UU. e impone cuatro récords en una sola prueba

Después de cinco intentos fallidos, padecer covid-19 y superar las lesiones de la temporada anterior, el atleta costarricense Juan Diego Castro Villalobos se proclamó campeón en la prueba de los 1.000 metros bajo techo de La Big 12 Conferencia de la División I de la NCAA (National Collegiate Athletic Association), la de mayor importancia en los Estados Unidos.

La NCAA está compuesta por 1.281 instituciones, entre las que se encuentra la universidad de Oklahoma State, donde estudia y entrena el costarricense, quien el sábado anterior logró uno de sus triunfos más importantes en su corta carrera deportiva.

Juan Diego se impuso en los 1.000 metros bajo techo con un tiempo de 2 minutos 20 segundos y 29 centésimas (2.20.29), con lo cual estableció una nueva marca nacional, otra centroamericana, una nueva marca para la pista del Sports Performance Center en Lubbock en Texas, donde se realizó el evento, y también significó una nueva marca para Oklahoma State University.

Atleta Juan Diego Castro impresiona con sus tiempos y no deja de romper marcas

El joven atleta josefino se había clasificado a la final entre los 15 mejores corredores, dejándose el primer lugar con un crono de 2.21.73, siendo el más rápido, por lo que era uno de los favoritos para dejarse la prueba, destacó Federico Lizano, quien es especialista en atletismo y vive en Estados Unidos.

“Tenía muchos deseos de querer ganar. En cinco ocasiones anteriores había participado en los 800 y 1.000 metros, pero no había ganado, por lo cual es muy satisfactorio el haber triunfado y poder marcar ese pendiente que tenía. Me siento muy feliz por mi nuevo récord nacional, así como el de la universidad”, manifestó Castro a La Nación.

El joven aseguró que el tiempo y su victoria es un buen punto de referencia para saber qué viene ahora en las pistas al aire libre, en las pruebas de 800 y 1.500 metros lisos.

Juan Diego, tras su victoria y obtener el campeonato, fue abordado también por la cadena ESPN, quien dio en vivo la competencia y destacó el triunfo del tico en una entrevista.

¿Qué se siente haber obtenido el título en la conferencia Big 12?

Es un sentimiento increíble, traté muchas veces de ganar este evento. Se siente muy bien haber obtenido el título. En varias oportunidades obtuve buenas posiciones, pero este año lo pude lograr.

¿Cuál ha sido la diferencia para usted este año?

Muchas cosas. El año pasado no me fue como yo quería, pasé muchas cosas. Tuve Covid, estuve enfermo, estuve un poco lesionado, no pude alcanzar las metas que me había propuesto. Sin embargo, este año vine con una nueva mentalidad. Creo que este año tenemos el mejor equipo del país, mis compañeros y mis entrenadores son gente increíble, y los entrenamientos son muy buenos. Ver a mis compañeros de equipo correr tan rápido, creo que eso hizo la diferencia este año.

¿Cómo lo motivan sus compañeros de equipo?

Tenemos muy buenos corredores en el equipo este año. Mucho ha cambiado con respecto a mi primer año aquí en Oklahoma State University. Prácticamente pasamos de tener a nadie en las distancias de medio fondo, cinco años atrás, a tener varios corredores que hasta fueron capaces de obtener una nueva marca universitaria en el evento de relevo combinado. Solo el hecho de estar con ellos y practicar todos los días juntos, eso es lo que me motiva a ser mejor.