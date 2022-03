‘Aquí ya estalló la guerra, váyase inmediatamente’: la orden recibida por el ciclista tico Kevin Rivera

Kevin Rivera tenía contrato con Gazprom RusVelo, pero su equipo desapareció como parte de las sanciones a Rusia por la invasión a Ucrania. (Gazprom RusVelo)

Kevin Rivera está sano y salvo, en Costa Rica, pero volvió con la incertidumbre de qué pasará con su futuro.

El ciclista tico de 23 años tenía muchas ilusiones y quería que este año al fin lo dejara de perseguir la mala suerte.

Parecía que así era, porque tuvo buenas sensaciones en el Tour de Antalya, en Turquía. Esa fue la competencia con la que debutó como ciclista del equipo ruso Gazprom RusVelo, que hoy ya no existe como consecuencia del conflicto que tiene en vilo al mundo.

A pesar de que en Turquía se contagió de la covid-19 por segunda vez, el viernes pasado terminó su periodo de cuarentena. El rutero estaba deseoso de regresar a escena, pero todo dio un giro radical, debido a la invasión de Rusia a Ucrania.

“Lo mandaron para la casa, porque él tenía un boleto abierto y le dijeron: ‘Aquí ya estalló la guerra, váyase inmediatamente’. Fue un prácticamente desaparezca de aquí. Los demás corredores son casi todos rusos, uno de la República Checa y otro de Hungría. Ellos se quedaron en Italia, porque no quieren que regresen allá”, reveló Piero Ravaglia, quien es el manager de Kevin Rivera.

Este martes se dio a conocer que las selecciones y equipos rusos y bielorrusos fueron excluidos de las pruebas ciclistas, según anunció la Unión Ciclista Internacional (UCI), que a la vez retiró su estatus UCI al equipo profesional ruso Gazprom-RusVelo, donde estaba el tico.

La Tirreno-Adriático, la Milán-San Remo y la Vuelta a Cataluña figuraban como las carreras más importantes del equipo y en las que Kevin Rivera pretendía estar presente.

“El equipo ya no existe como tal, porque el embargo de todo el mundo ha excluido a todo lo que es ruso de todo. El equipo de ellos lo patrocinaba Gazprom, el gas ruso, y tuvieron que cerrar las cuentas, cerrar el equipo y todo. Ellos como equipo no pueden correr más, no existen más y Kevin ya regresó este martes a Costa Rica”, relató Ravaglia.

Contó que todos los corredores están en espera de algo que esta formación intentará para regresar a las competencias, pareciera difícil que lo consigan.

“El deporte es unión. ¿Por qué afectarlo? Un equipo como el Gazprom, que aportaba en Europa solo el equipo de ciclismo casi 20 millones de euros. Gazprom también patrocina la Champions League y el Giro de Italia, junto a otro montón de cosas, pero ya no pueden patrocinar nada, porque tienen las cuentas cerradas y por las normas de la Comunidad Europea no pueden hacer nada. La afectación no es a Rusia en ese caso, es a Europa”, citó.

Indicó que Rivera era uno de los 21 ciclistas ilusionados que iban muy bien este año, que habían comenzado ganando y que ahora no pueden ir a ninguna carrera, ni recibir sueldo, por una guerra.

“En las pruebas, Kevin había resultado el mejor del equipo. En los retiros que habían hecho en España era el mejor, tiraba los niveles mejores de resistencia, de potencia y cosas así, pero a este punto ya no sirve de nada”.

Y agregó: “La cosa comenzó horrible desde el punto de vista de esperanzas. Son 21 corredores, pero hay cinco directores deportivos, masajistas, mecánicos, secretarios, choferes. Son unas 50 personas del equipo y la cosa se puso fea”.

Una de las opciones sería buscar otro equipo. Empero, Ravaglia considera que es una misión casi imposible, porque la temporada está comenzando y ya las escuadras están llenas, con toda la gente que necesitaban.

“Para buscar un nuevo equipo habría que esperar a setiembre para ver si hay un equipo que esté disponible para comenzar el 2023. Es totalmente incierto. Ahora llegó un comunicado del equipo diciendo que los corredores no tomen ningún camino alternativo, que ellos van a intentar cambiar de nombre, a ver si es que lo logran. El problema es con qué plata van a pagar eso”.

Además, Gazprom RusVelo tenía licencia rusa.

“Yo no sé si será posible o no. Les dijeron que se mantengan ahí, que no se desesperen, porque estamos intentando hacer cosas para ver si volvemos a las carreras. De lograrlo sería con cualquier otro nombre, sin marcas rusas”.

Sin tener claro lo que pasará, para Kevin Rivera es una tranquilidad estar de nuevo en casa, lejos del conflicto. Y una de sus esperanzas es que después de literalmente llevar tanto palo, llegue una temporada soñada para él.

El ciclista de Pacayas ha tenido que hacerle frente a varios obstáculos en los últimos años.

Primero sufrió una mononucleosis, luego no podía salir del país por las restricciones que habían durante los primeros meses de la pandemia. Después se contagió de la covid-19.

Se le detectó citomelogavirus, que era asociado a la covid-19. Se dio la ruptura de contrato con Bardiani por un desacuerdo que hubo por la pandemia. El brumoso se aquejaba de una infección intestinal, se contagió de nuevo de covid-19 y ahora desapareció el Gazprom RusVelo.