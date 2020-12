“A nivel personal me da mucha felicidad saber que desde la fundación no solo estamos dándole un regalo a un niño, sino que le estamos dando un medio de transporte, algo que va a generar cosas positivas para la vida de ellos. No es nada más darles un regalo y ya. Tampoco lo hacemos porque son gente muy humilde, que no tienen cómo comprar una bicicleta, esa no es la intención. Lo hacemos principalmente para darles una herramienta de trabajo a futuro a estos niños”, relató Fonseca.