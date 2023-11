Andrey Amador devuelve la sonrisa a ciclista que le amputaron una pierna tras accidente de tránsito

Andrey Amador, pedalista del equipo EF Education-EasyPost y organizador del Gran Fondo Andrey Amador, invitó a Melvin Mora Garita a subirse a una bicicleta tándem para dar una vuelta en los alrededores de Terrazas en Lindora.

Melvin Mora, quien corrió tres Vueltas a Costa Rica, e incluso fue líder del giro a la tica en el 2017, hace siete meses perdió la pierna izquierda cuando un conductor en estado de ebriedad lo atropelló. Desde entonces, el atleta de 33 años oriundo de Orosi, no había vuelto a subirse a una “bici”, por lo que no dudó por un instante de la invitación.

Andrey fue a buscar su casco y le prestó otro a Melvin, mientras su amigo y periodista Víctor Jarquín le alentaba a montarse y pedalear junto a Amador, quien no dejaba de insistirle.

Finalmente Melvin aceptó el reto y se subió en la parte trasera de la bicicleta, mientras con una gran sonrisa, visiblemente emocionado, volvió a disfrutar de su deporte favorito, el cual le habían arrebatado meses atrás por una imprudencia.

Melvin demostró que no hay obstáculo que no pueda vencer y de esta manera la organización de El Gran Fondo Andrey Amador le dio la bienvenida al equipo de Los Posibles, integrado por 18 ciclistas con diferentes discapacidades, pero con un enorme espíritu deportivo y de superación que tomarán parte en la tercera y última edición el próximo 25 de febrero del 2024.

Además de Melvin Mora, tomarán la salida los paraatletas Heidy Arias, Esteban Madriz, Kenny Cuadra, Juan Andrés Gutiérrez, Denise Chavarría, Gibdel Wilson, Henry Quirós, Henry Araya, Melvin Mora, Fabricio Bustos, David Gutiérrez, Bryan Hernandez, Michael Solís, Henry Raabe, Laurens Molina, Leonel Solís y Óscar Rivera

De acuerdo con Leonora Jiménez, coorganizadora del evento, a cada atleta la organización le estará proporcionado un jersey de entrenamiento, la inscripción, un kit de con suplementos para sus entrenamientos durante tres meses, mangas y guantes, así como diferentes artículos de los patrocinadores del evento que colaboraron con la iniciativa de la participación de los pedalistas.

Melvin Quirós imploraba que no le amputaran la pierna

Durante 10 minutos, mientras pedaleaba junto a Andrey Amador, Melvin Mora se volvió a sentir ciclista. Volvió a sentir la adrenalina de competir y recordó cómo en esta época los corredores de la categoría élite de nuestro país se preparan para la Vuelta Ciclística a Costa Rica, como él lo hizo.

Dejó atrás el sufrimiento de los últimos meses, su larga estancia en el hospital y los recuerdos del accidente. El estar tirado en la carretera, sin poder moverse mientras el vehículo que lo atropelló se dio la fuga y él imploraba una y otra vez que no le amputaran su pierna izquerda, como finalmente sucedió.

Pero sobre la bici las sensaciones fueron diferentes, recobró la confianza por el ciclismo y al concluir el recorrido levantó las manos y hoy más que nunca está determinado en competir en El Gran Fondo Andrey Amador.

“Desde que tuve el accidente, hace siete meses, no me subía a una bicicleta. Fue una sensación muy linda volver a sentir el viento. Estoy muy agradecido con esta oportunidad, con este tipo de actividades. A uno lo vuelve a la vida. Creo que se me nota en la sonrisa. Vamos a hacer todo lo posible por conseguir una bicicleta tándem o bien una adaptada para poder participar”, confesó Mora.

Melvin desea, que junto a sus compañeros del equipo de Los Posibles, pueda ser ejemplo para aquellas personas que han sufrido algún accidente y que aquellas personas que están en un hospital, o en una cama en su casa, tengan el valor de poder levantarse y cumplir sus metas.