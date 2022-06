Andrea Vargas pasó de lidiar con los rostros desafiantes en la pista a los gestos de admiración de sus rivales

La vallista Andrea Vargas Mena (derecha) recibe la felicitación de la atleta de Osa, Maryell García, quien se dejó la presea de bronce. (Alonso Tenorio)

Los rostros serios, desafiantes y algunas veces hasta despectivos, con los que tiene que lidiar la vallista Andrea Vargas Mena, durante la mayoría de sus competencias internacionales, en esta ocasión se transformaron en tímidas sonrisas y gestos de admiración de las jóvenes atletas que la tuvieron como rival.

La campeona panamericana de Lima 2019 en los 100 metros vallas se proclamó como la mejor atleta en su especialidad en el Campeonato Nacional de Atletismo, celebrado este sábado en la pista Rafael Ángel Pérez de Hatillo, al ganar con un tiempo de 13 segundos y cinco centésimas (13:05), frente a jóvenes adversarias de entre 18 y 20 años, quienes van tras los pasos de la puriscaleña.

A Vargas le siguieron en la prueba Noelia Vivas (15:88), de la UNA; Maryell García (16:11), de Osa; Alare Blackwood (17:27), de Limón; Anayely Muñoz (17:41), de Cartago; Cristin Lozano (19:21) y Karen Solano (19:93), de Upala, quienes dieron lo mejor en su intento de seguirle los pasos a la atleta olímpica.

Andrea Vargas dominó la prueba de los 100 metros vallas con un tiempo de 13 segundos y 05 centésimas (13:05). (Alonso Tenorio)

Sin embargo, al concluir el evento, las vallistas que corrieron al lado de Andrea no pudieron ocultar su entusiasmo por competir por breves segundos contra ella. Todas querían saludarla, tomarse una fotografía o tan solo expresarle su admiración y deseo de seguir sus pasos.

“Significa mucho estar en el país, competir por primera vez en esta pista. Me siento feliz porque vi mucho más competidoras conmigo y eso significa que a las muchachas les están gustando las vallas. Costa Rica tiene muchísimo talento y lo que se necesita es trabajarlo”, comentó Vargas.

“Es una sensación muy bonita, saber que al menos he contribuido en algo en el país. El hecho de que llamé la atención con la prueba de los 100 metros vallas y que las muchachas quieran trabajar para eso... Me sentí muy feliz porque casi se hacen semifinales (dos heats), lo cual sería un gran avance en esta prueba en el atletismo nacional”, agregó.

Aprendizaje

Andrea comentó que la experiencia para la nueva generación de vallistas ticas será muy importante, pues el competir contra atletas del primer nivel es una responsabilidad y un gran aprendizaje.

“Antes de la competencia tengo que estar enfocada, por lo que no me verán hablando con los rivales, porque uno tiene que estar muy concentrada, más que son pruebas muy duras y psicológicas. No se debe perder el objetivo de la prueba”, manifestó Vargas.

“Pero después, ellas me saludaron, me manifestaron que había sido un gusto competir conmigo. Me dijeron sí podíamos tomarnos una foto y todo eso me pone muy feliz. Yo empecé desde muy pequeña, desde muy abajo. Sé que cuesta mucho el progreso, pero si uno pone el ejemplo sé que para las otras muchachas va ser mucho más fácil” enfatizó.

La puriscaleña añadió que el tiempo era importante, máxime que viene recuperándose de una lesión muscular y espera competir la próxima semana en Nueva York, Estados Unidos, como parte de su preparación para el Mundial de Atletismo de Eugene, Oregón, a mediados de julio.

Noelia Vivas, de 20 años, y quien quedó segunda en la prueba, señaló que el competir al más alto nivel les ayuda a mejorar sus marcas y las exige más.

“Siempre es un orgullo competir contra las mejores del país. En este caso, ante Andrea, que es atleta olímpica y de mundiales. Es un orgullo estar al lado de ella y aprender. Cuando están los carriles llenos uno siente más presión, todas son chicas muy buenas, por lo que siempre es bueno competir”, dijo Vivas.

Por su parte, Maryell García, quien es oriunda de Siquirres, pero actualmente vive en Ojochal de Osa, no pudo esconder su admiración por Andrea.

“La verdad que es bonito tener al lado a una atleta olímpica, es demasiado nivel y sentirla a ella es indescriptible. Las chicas se están atreviendo a competir en 100 vallas y eso le da más competencia a la prueba. Soy su fan, yo la admiro mucho por todos sus logros deportivos”, añadió Garcia de 18 años.

Otros resultados

Por su parte, la puriscaleña Noelia Vargas, se proclamó campeona nacional en los 20 kilómetros marcha, con un tiempo de 1 hora 43 minutos y 25 segundos (1:43:25), seguida de Camila Quesada de Palmares con un crono de 2:01:23.

“Me siento muy contenta de ser campeona nacional, una vez más. Ahora la preparación irá enfocada a mi mejor pico de rendimiento de cara al Mundial de Atletismo en Eugene, Oregon, Estados Unidos, a mediados de julio. Me tocó trabajar prácticamente sola, la intención era lograr los puntos del ránquin nacional que siempre son importantes para eventos internacionales”, explicó Vargas.}

En los 100 metros lisos masculino, Alejandro Ricketts fue el vencedor con 10:69, mientras en femenino la victoria fue para Desiré Bermúdez con 12:62. En los 400 lisos mujeres Bermúdez se impuso nuevamente con 55:02. En los 400 metros varones el primer lugar fue para José Pablo Elizondo con 48:51.

En los 800 metros lisos damas, la medalla de oro fue para Angeline Pondler con 2:11:90 mientras en la prueba varonil la presea dorada le correspondió a Josue Francisco Murcia con 1:49:53.

Los 5.000 metros hombres, quedaron en poder de Daniel Johanning con 14:27:82. En el caso de la rama femenil, la triunfadora fue Priscila Maria Solís con 18:04:79.