“Fue un camino muy bonito, me siento muy feliz. Empecé como un sueño el poder clasificar y ahora estoy a punto de ir. Me siento muy feliz de poder representar a Costa Rica en los Juegos. En realidad fueron cinco largos años en que me he estado preparando para esto y realmente me siento bien, tanto mentalmente como físicamente. Esperemos se den todas las condiciones para que todo salga bien”, dijo Vargas.