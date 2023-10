Alondra Ortiz logra un lugar donde ninguna tica había estado desde Sylvia Poll y Montserrat Hidalgo

Alondra Ortiz superó sus propias expectativas al convertirse en la sexta mejor nadadora de los 200 metros mariposa en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

“Para mí es un orgullo estar acá, hacer un sexto lugar es algo yo nunca me lo había imaginado. Tal vez hace unos años atrás no era algo que yo me imaginaba y no me lo imaginaba tal vez hace un mes. Estuve un mes lesionada y no me esperaba llegar a una final A”, expresó Alondra Ortiz en declaraciones a Columbia.

A primera hora, la tica fue segunda en su heat con 2:15.50 y se clasificó a la final A, donde terminó sexta, al cronometrar 2:15.58. En la prueba, Dakota Luther (Estados Unidos) obtuvo el oro con 2:09.97; la plata fue para María Mata (México) con 2:10.25 y el bronce se lo colgó la estadounidense Kelly Pash, con 2:10.30.

“Aún sigo con la lesión, pero son la ayuda de los fisioterapeutas en Belén, en mi universidad y en el CON por dicha pude competir de la mejor manera. El ambiente es muy chiva, la gradería siempre está muy bulliciosa, es muy bonito. A mí me gusta venir a estos eventos y el ambiente es muy chiva”, destacó Alondra Ortiz.

A ella aún le resta competir en dos pruebas de los Juegos Panamericanos. Se trata de 400 metros combinado y 200 metros combinado.

“Siempre yo voy a dar lo mejor de mí y representar a Costa Rica de la mejor manera”, aseguró.

Con lo respecto a lo hecho por Alondra Ortiz en los 200 metros mariposa, el Comité Olímpico Nacional destacó que ella “es la tercera nadadora de Costa Rica en llegar a una final A, tras Sylvia Poll y Montserrat Hidalgo”.

“La verdad no sabía que era la tercera nadadora de Costa Rica en clasificar a una final A, me tomó por sorpresa. Es un orgullo estar acá, representar a Costa Rica y ser la sexta mejor es todo un orgullo”, comentó la nadadora a través de la oficina de prensa del CON.

Contó que tuvo un pequeño error en la salida, porque se le cayeron los lentes, pero eso no la detuvo y logró completar la prueba con un resultado importante para ella y para la natación costarricense.