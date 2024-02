Osael Maroto admite error en trámite del permiso de trabajo de Gustavo Alfaro

Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, salió a dar la cara por la situación que enfrenta Gustavo Alfaro, técnico de la Selección Nacional, junto con todo su cuerpo técnico.

Alfaro, el español Beni Rubido, entrenador de la Selección Mayor Femenina; y Horacio Marcelo Elizondo, director de la Comisión de Arbitraje, laboran en el país sin haber iniciado siquiera el trámite para obtener los permisos de trabajo.

“El error fue que se presentaron los documentos incompletos y no se le dio seguimiento”, declaró Maroto en una conferencia de prensa realizada en las instalaciones del Proyecto Gol.

Osael Maroto da la cara por falta de permiso de trabajo de Gustavo Alfaro

Maroto agregó que el pasado lunes, un funcionario de Migración y Extranjería les hizo una advertencia, tomaron las medidas correspondientes y continúan con los trámites.

- A pesar de que usted afirma que iniciaron y continúan con los trámites, cuando La Nación consultó a Migración, esta entidad declaró que Gustavo Alfaro, su cuerpo técnico y Beni Rubido no cuentan con solicitud y no se ha creado un expediente para ellos. ¿Cuándo exactamente iniciaron con el trámite de los permisos de trabajo?

- No tengo la fecha exacta, pero creo que fue en noviembre. Se presentó el contrato, pero de manera equivocada, y no se continuó con el trámite. Ese fue el error.

- Usted menciona que presentaron todos los documentos en noviembre, pero Rubido lleva más tiempo en el país. ¿Por qué no comenzaron a tramitar todo con él desde entonces?

- Es un error que no debería volver a ocurrir. Nos arriesgamos a una multa por no llevar a cabo el trámite de la manera adecuada. En el pasado, tuvimos problemas con los trámites de Luis Fernando Suárez, pero esto no justifica lo sucedido. Estamos recibiendo asesoramiento adecuado para llevar a cabo los trámites de manera correcta.

- ¿Qué opina sobre el hecho de que la Selección Femenina tenga un fogueo importante este viernes y no pueda contar con el entrenador?

- Cometimos un error que no puede volver a repetirse. Es un problema y debemos asumir la responsabilidad por el error cometido.

Gustavo Alfaro, técnico de la Selección de Costa Rica, no podrá regresar a las instalaciones de la Federación Costarricense de Fútbol hasta que se resuelva su situación con el permiso de trabajo. (Rafael Pacheco Granados)

- ¿Siente que cuenta con un equipo de trabajo adecuado y con el apoyo necesario?

- En la parte administrativa se han corregido una serie de aspectos que quizás ustedes no conocen, pero esto no puede pasarse por alto. Es un error que debemos corregir. Somos un equipo de trabajo y seguiremos trabajando para mejorar este tipo de detalles.

- Ya son dos errores seguidos en la Federación de Fútbol, primero la ausencia en el país de Gustavo Alfaro, que da la impresión que se manejó con secretismo y ahora esto. ¿Fallaron al no cumunicarlo?

- En la conferencia de prensa que Gustavo Alfaro dio luego del partido ante El Salvador explicó por qué estuvo ausente. En lo que sucede ahora, él no tuvo la culpa porque trajo todos los documentos. Es un tema administrativo nuestro que se está resolviendo a la mayor brevedad posible.