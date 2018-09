“Al principio no puedo ocultar que tenía un poco de temor, que me ponía nervioso, pero ella poco a poco fue tomando confianza en el kart. A Vale le gusta ir rápido, aunque últimamente se ha desmotivado un poco porque al crecer, el kart se le hizo pequeño y no es tan veloz como antes, por lo que está deseosa de pasar a la siguiente categoría, donde hay otras chiquitas”, comentó el orgulloso padre, quien confiesa que ahora ella se deja rebasar pues desea estar en la otro modalidad, al ser más veloz.