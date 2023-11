Los chispazos de la Selección de Costa Rica no pueden cegar a nadie, el nivel es muy bajo

La Selección de Costa Rica demostró un nivel futbolístico muy bajo, que quedó en evidencia con el global de 6 a 1 ante Panamá. Lo más preocupante es que no hay tiempo y se necesita mejorar demasiado, porque los chispazos ante los canaleros no pueden cegar a nadie.

El atacante Manfred Ugalde (con balón) intentó ser una solución en el ataque de Costa Rica ante Panamá, pero no logró pesar. (ROBERTO CISNEROS/AFP)

Antes de entrar al tema del entrenador Gustavo Alfaro y de su responsabilidad, los futbolistas deben entender que para llegar a una selección tienen que trabajar muy bien en sus equipos, porque necesitan dar más de lo que mostraron.

Es evidente que a esta Selección de falta muchísimo trabajo, algo lógico al apenas estar asumiendo Alfaro. También es claro que rivales como Panamá están un escalón arriba por ese proceso que traen, pero tampoco se puede justificar todo en esto y no ver errores que se vienen cometiendo en la cancha y a nivel dirigencial.

Desde hace bastante tiempo a Costa Rica le falta mucha intensidad defensiva en la última línea y en el medio, a la hora de intentar recuperar el balón. Tampoco hay claridad en las formas para atacar o un modelo.

Así mismo, los directivos vienen fallando al no dar continuidad o delegar todo lo deportivo. Es más, cuesta creer que en el actual cuerpo técnico no se optara por poner a un costarricense que acompañara y transmitiera el conocimiento del medio, porque hay muy buenos profesionales acá.

En lo que respecta al juego de vuelta en Panamá, el técnico cambió el sistema, colocó un 3-5-2. Sin embargo, con cualquier esquema, quedó en evidencia lo lógico: le falta mucho tiempo para implantar lo que quiere.

Probó a otros jugadores, como Julio Cascante, Francisco Calvo y Elías Aguilar, pero los movimientos del equipo en defensa y ataque no están claro. Hay que ser directo, hay futbolistas que no están en el nivel para la Selección.

Costa Rica por momentos, especialmente en la segunda parte, tuvo mayor posesión de balón y no sufrió tanto en defensa, pero principalmente porque los panameños bajaron la intensidad e hicieron variantes con el global de 6 a 1 a su favor.

Calificación y análisis del rendimiento de los jugadores de Costa Rica ante Panamá:

- Kevin Chamorro (5):

Pocas intervenciones, pero se vio inseguro. En el segundo gol tuvo una participación directa, porque no atacó bien la pelota y es un error claro que influye en el marcador. No transmitió confianza.

- Giancarlo González (5):

Al jugar en la línea de tres, en alguna medida se animó a salir a presionar al delantero rival. Estuvo acercado en las coberturas, pero sus entregas no fueron buenas y cometió un penal en una falta innecesaria. Le faltó intensidad defensiva para atacar al hombre con balón.

- Julio Cascante (6):

Estuvo atento, bien posicionado en gran parte del partido y cortó balones importantes. Sin ser sobresaliente, tuvo más criterio con la pelota.

- Francisco Calvo (6):

Le faltó respaldar a su lateral cuando el carrilero pasó al ataque. Salió a destiempo en algunas jugadas, como en el primer gol, y esto le generó espacios al rival. De igual forma, se recompuso, se posicionó mejor y aportó en ataque.

- Jefry Valverde (5):

Fue desbordado en varias ocasiones. En la primera parte intentó subir, pero sin ser productivo o generar ocasiones de peligro, incluso, con malos centros. Al pasar al ataque, dejó muchos espacios en defensa y le costó el uno contra uno.

- Bryan Oviedo (5):

El sistema, con la línea de cinco, permitió que los laterales jugaran más al ataque. Tuvo subidas interesantes, pero también le costó el regreso y el rival aprovechó para atacarlo. No está a su mejor nivel.

- Alejandro Bran (5):

Mejoró en las entregas, con respecto al primer partido. Sin embargo, su regreso al ser superado no fue intenso y tampoco tuvo buena lectura para atiempar. Se vio mejor cuando no lo presionaron y le dieron espacios para jugar.

- Elías Aguilar (5):

Al inicio del partido pidió la pelota, tuvo posesión, pero sin profundidad. No arriesgó, le costó llegar al área rival, le costó asociarse y conforme pasaron los minutos, se diluyó. Le faltó más movilidad y desmarque.

- Brandon Aguilera (5):

Su fortaleza no es jugar a la par del contención .No tuvo grandes desplazamientos, sino que se movió en 20 metros, pero no pasó al ataque. Estuvo muy pegado al otro volante central y no mostró explosividad. Tampoco tuvo profundidad en el partido, es decir, no arriesgó.

- Manfred Ugalde (6):

Buena movilidad, bajó mucho a ayudar al medio campo y buscó el balón. No obstante, le costó entenderse con el otro delantero en los movimientos y esto provocó que en lugar de generar espacios, los cerraran. Mucha lucha, pero perdió un balón en campo propio que terminó en gol.

- Anthony Contreras (5):

Mucho esfuerzo, pero el juego de la Selección no le beneficia, porque su virtud es atacar los espacios. No se pudo imponer en el uno contra uno, no pesó en ataque y se dedicó más a ayudar a la media cancha. Cuando un delantero hace un desmarque de apoyo, el otro debe hacer un desmarque de ruptura al espacio y esto solo pasó una vez con Ugalde.

- Joel Campbell (7):

Entró con buena movilidad, se vio mejor jugando más libre, detrás del 9. Se asoció con sus compañeros, logró cambiar los ritmos del partido, provocó faltas y se vio con más confianza. Realizó buenos cobros en balón parado.

- Álvaro Zamora (6):

Tuvo muy buena movilidad, buscó el uno contra uno y por lapsos, se asoció para buscar alguna combinación que generaran algo. Estuvo más orientado en el juego y en lo que debía hacer.

- Jewison Bennette (5):

Entró con buena disposición y trató de generar algo en los primeros cinco minutos en cancha, pero se perdió al punto de desaparecer. Le faltó constancia.

- Kenneth Vargas (-):

Jugó 14 minutos, justo cuando Costa Rica tenía el balón, pero sin profundidad. Se esforzó, pero no produjo jugadas de peligro, porque su fuerte es el balón al espacio.

- Alexis Gamboa (-):

Entró en el cierre, apenas participó 10 minutos y el rival tan siquiera atacó. Su aporte fue mínimo, pero es buena la experiencia que acumuló.