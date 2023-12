Shirley Cruz tiene grandes expectativas al volver al PSG: ‘Espero que podamos ganar muchos títulos’

Shirley Cruz está muy entusiasmada con su nuevo reto como asistente técnica del equipo de fútbol femenino el PSG. La que fue, es y será por siempre la gran heroína del balompié nacional nunca deja de sorprender.

En el mismo año de su retiro como futbolista profesional, después de llevar a las leonas de Liga Deportiva Alajuelense a conquistar un pentacampeonato en una final que muchos ya daban por perdida y recibir una fuerte bofetada al ser excluida de la Selección Femenina y destrozarle la ilusión de ir a un último Mundial como jugadora, el fútbol la premió.

Hablando en francés con el departamento de comunicación del PSG, en el video se muestra a Shirley Cruz disfrutando su momento, ilusionada con este desafío que la hace una vez más escribir historia.

Agradeció a Jocelyn Prêcheur, Angelo Castellazzi y Sabrina Delannoy por darle la confianza para que ella pueda hacer parte del proyecto del PSG.

“Yo conozco el ADN, hice gran parte de mi carrera en Francia así que estoy contenta de regresar y ayudar al equipo para que podamos cumplir los objetivos establecidos esta temporada”, reseñó Shirley Cruz en esa charla.

Apuntó que Francia le ha dado mucho, le ha enseñado mucho y espera ser de ayuda para ese club en el que vivió tantas cosas como futbolista y ahora lo hará como parte del cuerpo técnico.

Cruz quiere darle todas las herramientas a las más jóvenes para que lleguen al máximo nivel.

“Yo ya las conocí cuando eran más jóvenes y yo era una de las experimentadas, eso generó que haya respeto. Ahora ellas han tomado las riendas del equipo y a nosotros nos toca darles las herramientas para que las chicas lleguen a lo más alto tanto en campeonato como en la Selección Francesa”.

Shirley Cruz afirmó que su rol será tomar el relevo entre el primer equipo y las jóvenes, a quienes quiere transmitirles la experiencia con todo lo que vivió en Francia, pero a la vez, seguir creciendo en el fútbol, ahora en otro ámbito.

“Vine a aprender y mejorar. Yo ya hablé con Jocelyn por mucho tiempo. A él lo conocí cuando estaba en China, cuando era entrenador asistente. Él tiene una metodología que me gusta, su estilo de juego. Por eso también tomé la decisión de venir para ayudarlo”, añadió la exfutbolista y ahora asistente técnica el PSG femenino.

Shirley Cruz tiene grandes expectativas al volver al PSG (Video en francés)

- ¿Qué la hizo querer empezar esta aventura en París Saint-Germain?

- Angelo (Castellazzi), Sabrina (Delannoy) y Jocelyn (Prêcheur) me dieron su confianza para que pudiera ser parte del proyecto Paris Saint-Germain y esa es una oportunidad. Conozco D1 Arkema (como se le llama al campeonato femenino en Francia debido a un patrocinio) y pasé gran parte de mi carrera en Francia. Estoy feliz de volver y ayudar al club. También quiero ayudar a Jocelyn para que podamos alcanzar los objetivos marcados al inicio de la temporada.

- ¿Ha seguido los partidos del equipo femenino?

- Sí, vi muchos partidos. Francia me dio mucho y me enseñó mucho, por eso también volví, con el deseo de devolver lo que me dio París o incluso Lyon. Estos dos clubes me hicieron crecer como futbolista de alto nivel. También vi muchos partidos de la Liga de Campeones Femenina de la UEFA. Veo que la sección femenina va desarrollándose poco a poco, con Sabrina y Angelo poniendo las cosas en su sitio. También espero poder brindar la mayor cantidad de herramientas posibles a las más jóvenes, para que puedan alcanzar el alto nivel.

- Cuando aún era jugadora del PSG pudo trabajar con algunas futbolistas del equipo actual, como Grace Geyoro, Marie-Antoinette Katoto y Sandy Baltimore. ¿Cree que eso es un beneficio?

- Sí pude conocerlas, ellas eran jóvenes y yo era una de las mayores, entonces ya hay una forma de respeto entre nosotras. Ahora se han convertido en los líderes del equipo. A partir de ahora nos toca a nosotros darles las herramientas para que las chicas puedan alcanzar el más alto nivel, en el club, pero también en la selección.

- ¿Cuál será su papel y qué cree que podría aportar?

- Tendría un papel de auxiliar, ya sea con el equipo principal pero también con las jóvenes. Creo que puedo aportar mi experiencia, todo lo que he vivido, especialmente en Francia. Daré, pero también aprenderé, estando con todo el personal. Porque yo también vine aquí a aprender. Ahora habrá que poner todo esto en marcha para que la sección femenina pueda conseguir sus objetivos.

- ¿Ya pudo conversar con el entrenador y algunos miembros el staff sobre su llegada?

- Sí, ya hablé con Jocelyn hace mucho tiempo. Es alguien que conocí cuando estaba en China, cuando él era entrenador asistente. Tiene una metodología que me gusta, al igual que su forma de jugar. Por eso también tomé la decisión de venir a ayudarlo.

- ¿Qué espera de esta nueva aventura con el PSG?

- Espero aportar toda mi experiencia y mis vivencias, para poder transmitir eso a las más jóvenes. También quiero ayudar a las chicas, porque D1 Arkema es un campeonato difícil de ganar. Espero que podamos ganar muchos títulos. Es un equipo joven, así que tendremos que adaptarnos porque el fútbol ha evolucionado. Por eso espero poder brindarles herramientas para que ellas puedan dar lo mejor de sí mismas.