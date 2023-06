Polémica entre Alexandre Guimaraes y dueño del América de Cali: Revelan su encontronazo

En Colombia se ha revelado el motivo detrás de la salida de Alexandre Guimaraes como técnico del América de Cali. Según medios como el periódico El País y la revista Semana, el costarricense tuvo un fuerte enfrentamiento con Tulio Gómez, propietario principal del América de Cali.

El dirigente expresó al diario El País que Guimaraes carece del liderazgo necesario para el club, que no supo interpretar algunos partidos, que falló en los cambios y en los planteamientos tácticos, y que no utilizó a los jugadores jóvenes. Al final, la salida de Guima se gestó el jueves anterior.

El técnico no se anduvo con rodeos y unas horas después de las declaraciones de Tulio Gómez, respondió enérgicamente, asegurando que nunca le faltó liderazgo y que no estaba en el banquillo rojo “para complacer a nadie”. Guimaraes destacó que si sus decisiones no eran del agrado del dueño del equipo, no podía hacer nada al respecto.

“Tenía una comunicación fluida con el presidente del equipo y los asesores de la secretaría técnica. Ahí podíamos hablar de fútbol. Explicaba mis decisiones y si estas no satisfacían al dueño, no podía hacer nada al respecto. No estaba allí para complacer a nadie. Estaba allí para alinear a los jugadores que, como entrenador y líder, consideraba que habían ganado el derecho de iniciar los partidos. Eso estaba muy claro para mí”, le dijo Guimaraes al diario El País.

- Tulio Gómez afirma que Guimaraes no tuvo el liderazgo que el América necesitaba. ¿Cuál es su respuesta?

- Quienes responden a eso son los jugadores y la hinchada. Los jugadores entendieron muy bien, desde que llegamos, lo que queríamos y debíamos hacer, y así lo hicimos. La hinchada, que es soberana, también lo entendió.

- Una de las quejas de Tulio es que usted no supo interpretar los partidos. ¿Qué culpa admite en la campaña del equipo?

- Es curioso que hable de Barrios jugando como carrilero contra Millonarios, pero no mencione ese mismo jugador, también como carrilero, en la victoria contra Pereira, que fue un gran partido. Para hablar de esas cosas, hay que estar al tanto de lo que sucede día a día.

- Otra crítica que hace Tulio es que no utilizó a los jugadores jóvenes del club...

- ¿Es acaso nuestra culpa que el club, por diversas razones, no haya estado produciendo los jugadores que solía producir antes, como en 2019 cuando llegamos por primera vez? No es nuestra culpa. Los jugadores jóvenes tuvieron casi 2.000 minutos de participación esta temporada, lo cual es una cifra muy significativa. América no tuvo jugadores jóvenes en las selecciones sub-17 y sub-20 de Colombia, y eso no es nuestra culpa. Trabajamos en beneficio de la institución que nos contrató, y hay jugadores jóvenes que pueden dar el salto de inmediato y otros que necesitan más tiempo. Pero aquí se intenta encontrar manchas donde no las hay.

Alexander Guimaraes tuvo su primer paso con el América de Cali en el 2019 y lo hizo campeón del fútbol colombiano.

- ¿Cuál cree que es la razón por la cual no sigue en el América?

- Solo Tulio puede responder eso, y ya lo hizo en su entrevista con ustedes, pero sus argumentos no me convencen. Con Tulio no hablo en profundidad hace tiempo, por sus ocupaciones, por sus nuevos anhelos, etc. Toda la comunicación se dio a través de la secretaría técnica.

- ¿Siente que fue sacado injustamente del América?

- Yo no soy quien debe responder eso. Nuestros números son los que lo dicen. Son cifras de una labor en la que hicimos todo lo que había que hacer, exceptuando llegar a la final y ganar el campeonato. El que no quiera entender que el fútbol tiene circunstancias que a veces te ponen el resultado a favor o en contra, está muy perdido. Y es que nosotros no irrespetamos la empresa, jamás. Siempre la hemos respetado.

- ¿Por qué no dio un paso al costado?

- Un líder nunca da un paso al costado.