Padre del futbolista tico que se abre paso en el Arsenal cuenta la encrucijada de su hijo: ama a Costa Rica pero Irlanda le abre puertas

Elian Quesada controla un balón en un entrenamiento del Arsenal de Inglaterra. Fotografía: Instagram de Elian Quesada

Elian Quesada solo tiene 16 años y hasta febrero entrante no cumplirá los 17. Desde los 10 años integra los equipos menores del Arsenal de Inglaterra y siempre que habla de jugar con una selección nacional le ilusiona pensarse con la camisa de Costa Rica. Ese es su anhelo.

Su nombre agarró trascendencia en los últimos días, porque la Federación Costarricense de Fútbol dio a conocer que estaba tras sus pasos para de esta forma conseguir vestirlo con la camiseta del cuadro patrio, pero la historia de Elian va más allá de lo divulgado esta semana y en realidad los contactos han sido pocos y sin mucho en concreto, como desprende de lo conversado por La Nación con el padre del muchacho.

Rubén Quesada es su padre, un alajuelense que hace más de 10 años por motivos laborales se fue a vivir a Reino Unido, donde nacieron sus dos hijos.

El padre del futbolista habló con La Nación y contó cómo es la vida del deportista tanto dentro como fuera del campo, además de la cercanía que tiene con Costa Rica.

“Él quiere jugar para Costa Rica, pero también existen posibilidades que no podemos dejar ir. Por ejemplo, la selección de Irlanda lo ha buscado para que participe el próximo año en la Eurocopa Sub-20. Siendo ese torneo una gran vitrina, pues sería tonto si nosotros le impedimos ir”, explicó.

Don Rubén insiste una y otra vez en que Elian quiere jugar con la Tricolor, empero tampoco esconde que su hijo puede ser seleccionado por Irlanda, el país de su madre, y por Inglaterra, donde nació, por lo que es claro que aunque el anhelo del joven es La Sele también hay mucho que valorar.

“Me encantaría que juegue en Costa Rica, pero el interés de la Selección de Irlanda, para su experiencia, para progresar y aprender es una oportunidad única, por la exposición. Eso le ayuda en su carrera, él puede jugar con Costa Rica, Inglaterra, Irlanda, sin problema”, detalló.

Sobre la historia de Quesada, el papá cuenta que llegó a Reino Unido en 2001 por una oportunidad laboral. A quien es hoy su esposa la había conocido en Costa Rica, ya que ella andaba como turista, y cuando él llegó a Londres volvieron a retomar contacto.

“Yo siempre he sido aficionado al fútbol, yo jugué en las ligas menores con Alajuelense, tengo una foto con el uniforme de la Liga, pero luego me salí y me puse a surfear. Yo jugaba en la misma posición de Elian, pero no soy la mitad de lo que es Elian”, contó entre risas.

En Inglaterra, el joven ha militado en equipos como Reading, West Ham, Tottenham y Arsenal, siendo este último el que más le abrió las puertas para desarrollarse.

“Inteligente, muy inteligente, es una de las cualidades que tiene, también es versátil, tiene posibilidades de jugar en muchas posiciones de la cancha, porque ha estado en toda la zona media y en la defensa, siempre se mantiene en su nivel, él es muy tranquilo.Le encanta ganar”, puntualizó.

Otra característica que reveló Rubén es que su hijo tiene una gran capacidad física y promedia los 12 kilómetros recorridos por encuentro disputado.

El papá de Elian contó que el único contacto que ha tenido de parte de la Fedefútbol fue una llamada tiempo atrás de Luis Roberto Sibaja y Carlos Watson, quienes básicamente se presentaron y consultaron cuándo vendrían a Costa Rica de vacaciones.

Aunque Elian volviera a Costa Rica de vacaciones, como lo hacía cada año antes de la pandemia, no podría tomar simplemente los zapatos de fútbol e irse a entrenar al Proyecto Gol.

“Yo la verdad desconozco si ya hablaron al Arsenal, que al final es con quien deberían hablar porque son los jefes de Elian. A mí solo me dijeron que pues de forma oficial hacían el contacto y me preguntaron que cuándo iríamos de vacaciones por Costa Rica, lo cual es difícil; probablemente no sea hasta el otro año”, externó.

Elian de momento se recupera de un desgarro en un tendón de uno de sus tobillos, lesión que lo sacó ocho semanas de los terrenos de juego.

El muchacho tiene el anhelo de jugar para Costa Rica, pero también es consciente de que otras selecciones quieren contar con él y lo seducen.

La Fedefútbol tendrá la tarea de convencer a un talento que se identifica con el país y que ha tenido una formación deportiva de primer mundo.

La otra historia

Fedefútbol intenta encontrar el vínculo con Costa Rica de juvenil de la Juventus

La Federación Costarricense de Fútbol aseguró por medio de su secretario general, Gustavo Araya, que está tratando de corroborar si el joven de la Juventus, Joseph Nonge, tiene o no raíces ticas.

En una entrevista con Radio Columbia, Araya dijo que había tenido comunicación con el director de divisiones menores de la Juventus, Massimiliano Scaglia, y por aparte con la dirigencia del Anderlecht de Bélgica, anterior plantel del futbolista, y ambos fueron enfáticos en que el deportista era congolés - belga.

“Ellos (los equipos) nos dicen que Joseph no es de origen costarricense, cuando se dice en las redes sociales y en algunos medios de prensa que su segundo apellido es Ruiz. No sabemos de dónde salió, nosotros no hemos podido corroborar ese dato, ni con él ni con su equipo”, explicó Araya.

Ante esto, el dirigente no se atrevió a descartar al jugador para Costa Rica, empero, dijo que se debe conversar directamente con él para ver si se puede demostrar su cercanía a Costa Rica.