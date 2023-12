Óscar Duarte habla ‘sin secretos’ sobre la firme intención de comprar un equipo en Nicaragua

Óscar Duarte habló por primera vez sobre su interés en comprar un equipo en Nicaragua. El defensor del Al-Wehda de Arabia Saudí dio una entrevista exclusiva a La Nación y confirmó que las conversaciones para adquirir al América nicaragüense están muy avanzadas, hasta el punto de encontrarse en la etapa de análisis de la organización para tomar una decisión final.

Duarte fue claro en que si entra al fútbol nicaragüense como dueño de un club, no es “para hacer dinero”, sino que ve el proyecto como una oportunidad para contribuir al desarrollo de la juventud del país vecino.

El mundialista de Costa Rica en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022 confesó que las negociaciones llevan varios meses, ya que durante una de sus visitas por vacaciones fue invitado a ver varios juegos del plantel.

Óscar conoció al América como club porque uno de sus sobrinos, Maverick Boza, jugaba en la institución, lo que lo llevó a seguir los partidos y acercarse con el club.

Al preguntarle directamente: “¿Usted quiere comprar el club?”, la respuesta del zaguero fue contundente:

“Me gustaría tener el equipo porque así yo podría implantar la idea que quiero. Seguiría de la mano con la gente que ha estado con el equipo, pero sí, la idea es comprar la institución”, reconoció.

El América es un equipo de la segunda división nicaragüense, fundado en 1970, y cuenta con tres títulos de la Primera División.

El nombre de la institución se debe a que un nicaragüense, Arturo Angarita, que vivió en Colombia se hizo fanático al América de Cali, por lo que decidió llevar la organización al país centroamericano con los mismos colores: rojo y blanco.

“Estamos muy avanzados, estamos a un 50% para cerrar la negociación. En este momento estamos viendo el tema administrativo del equipo para asegurarnos de que todo esté en orden. Primero debemos ver que la casa está bien”, comunicó Duarte.

La idea del defensor es cerrar el trato a principios de 2024 y buscar un ascenso rápido.

El legionario nacional fue enfático en dar a conocer que invertir en un equipo es costoso; no obstante, sus razones van más allá de lo económico.

LEA MÁS: En Nicaragua aseguran que Óscar Duarte busca invertir en equipo pinolero

“Mi idea principal es ayudar a los jóvenes. También he hablado con gente del fútbol y me han comentado que la ganancia tarda en llegar. Pero lo mío no es el negocio, yo no estoy pensando en hacer plata con un equipo, mi idea es más social. Pero al final, si las cosas salen como estoy pensando, sí espero tener algo más consolidado a mediano plazo”, recalcó.

Óscar Duarte también aclaró que, por el momento, no tiene planeado invertir en Costa Rica, ya que el fútbol tico brinda menos opciones para desarrollar proyectos como el que él tiene en mente.

“Lo que sí me gustaría es formar un convenio con algún equipo nacional, sobre todo para promover el talento nicaragüense en Costa Rica. Mi principal motivación es que los jóvenes de allá tengan el chance que me dio la vida a mí y ellos puedan ser futbolistas profesionales y luego pensar en la posibilidad de dar un salto al extranjero”, concluyó.