Óscar Duarte da su ‘ojo clínico’ sobre la Selección de Costa Rica

Óscar Duarte no fue tomado en cuenta para los cuartos de final de la Liga de Naciones entre la Selección de Costa Rica y Panamá. El zaguero no estaba lesionado y venía jugando con su club, el Al- Wehda saudí, por lo que fue decisión técnica no llamarlo.

El deportista de 34 años explicó que sigue anuente a vestir la camisa del conjunto patrio.

“Cuando a uno lo llaman a la Selección es como lo mejor que le puede pasar. A mí siempre que me han llamado, siempre he estado anuente a ir, esta última convocatoria no me llamaron, pero si piensan en mí, estoy para la Selección”, afirmó.

Para Duarte, el proceso que se está llevando en el combinado patrio no es fácil de sobrellevar, ya que se hace una transición que se debió comenzar hace algunos años.

El futbolista explicó que hay que ver ejemplos como Estados Unidos o Panamá, planteles que aunque vivieron fracasos fuertes como ausencias de mundiales, apostaron por procesos y hoy disfrutan de un gran presente.

“Ahora es donde hay que entender que si se quiere un cambio se ganaran unas cosas, pero hay que perder también. Los jóvenes tienen que llevar su proceso, no es lo mismo estar en un equipo que en la Selección. Al final todos tenemos que entender que perder es parte del proceso”, sentenció.

Óscar Duarte ha formado parte del equipo patrio en los últimos tres procesos mundialistas: Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. De hecho, el exjugador del Levante de España fue estelar en los tres certámenes, pero en Rusia solo jugó dos juegos.

Luego de la Copa del Mundo del 2022, Óscar fue tomado en cuenta en la primera fase de la Liga de Naciones en marzo pasado. También fue llamado a la Copa Oro, aunque se ausentó por lesión.