Marco Ureña sigue enamorado del gol aunque para la Selección Nacional no existe

Marco Ureña continúa anotando en el Central Coast Mariners de Autralia. Fotografía: Central Coast Mariners

Marco Ureña continúa en un fuerte romance con la anotación, sin embargo eso parece que no es visto en la Selección Nacional, donde ni siquiera ha sido valorado para integrar el equipo patrio en la eliminatoria mundialista.

El delantero tico del Central Coast Mariners de Australia ahora marcó en la derrota de su club 3 a 1 con el Melbourne Victory. El nacional tomó una pelota con ventaja por derecha, sacó dos marcas y remató de pierna izquierda para abombar las redes.

De esta forma, el costarricense llegó a tres celebraciones en la presente temporada. Marco viene de darle la clasificación a los suyos a la final del certamen de copa, luego de marcar un penal contra el Sydney F.C.

Pese a su buen momento deportivo y la carencia de un centro delantero que ha tenido la Selección Nacional en el presente camino a Catar 2022, el entrenador colombiano, Luis Fernando Suárez, no ha llamado a Marco ni una sola vez.

Marco en entrevista con La Nación el año pasado explicó que él seguía con la ilusión intacta de regresar al combinado patrio, aunque entendía que probablemente no era necesario porque no lo llamaban.

“Como un aficionado más, sin duda algo atípico para mí, porque yo siempre he estado acostumbrado a estar en la Selección. Desde los 15 años estoy en la Selección. He estado en la U-15, durante todos los procesos juveniles y a nivel mayor. Imagínese, ya son más de 10 años, pero desde Rusia todo cambió y se habló de cambio de entrenadores, de cambio generacional y fui uno de los que cambiaron hasta que llegó Rónald González, que me tomó en cuenta en 2020″, recordó.

Ureña está en el fútbol de Australia desde la temporada 2020 - 2021 y ya renovó por dos años más.

El jugador en territorio australiano ha encontrado plenitud deportiva y personal, gracias a la calidad de vida que tiene y el acompañamientos que le han dado su esposa, Ana Paula Aguilar y sus hijos.