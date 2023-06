Los compañeros de Juan Pablo Vargas en Millonarios le rinden un emotivo reconocimiento

El Millonarios de Colombia, club del defensor costarricense Juan Pablo Vargas, se coronó campeón del fútbol colombiano y, en medio del festejo, sus compañeros se acordaron de él.

Juan Pablo no pudo estar en la final porque se encuentra con la Selección Nacional en Estados Unidos, donde disputará la Copa Oro. Sus compañeros sacaron la camiseta de la Tricolor, la que usa Vargas, y la mostraron al público. La colocaron en el trofeo de campeones y festejaron en honor a Juan Pablo, quien es una figura del Millonarios.

“Por el tico, por el tico”, se escucha en el video, mientras sus compañeros a la distancia celebraron en nombre del defensa nacional.

En una agónica tanda de penales, donde Millonarios triunfó 3-2 ante el Atlético Nacional, se definió la corona, luego de que el partido acabó 1-1 en tiempo regular, sumado al 0-0 del partido de ida.

En la concentración de la Selección en Fort Lauderdale, Estados Unidos, Juan Pablo Vargas también siguió el partido y luego montó su festejo con varios de sus compañeros de la Tricolor.

Juan Pablo Vargas, seleccionado de Costa Rica, es figura en el Millonarios de Colombia.

Celso Borges grabó un video de cómo su compañero vivió esos instantes finales antes del remate de Larry Vásquez, cobro que le dio el cetro al conjunto azul y blanco.

“Vamos, vamos Larry mae, usted es buenísimo”, decía Juan Pablo bastante nervioso, mientras le decía a otros compañeros que, casualmente, es su compañero de habitación en las concentraciones.

Juan Pablo Vargas deseaba estar en la final con Millonarios, pero recibió el llamado de la Selección Nacional y aunque intentó que le dieran permiso, tanto Luis Fernando Suárez, técnico de la Tricolor, como en la Federación Costarricense de Fútbol, según dijo el futbolista, no le dieron el aval para participar con su equipo.

A Luis Fernando Suárez se le consultó en la conferencia de prensa, previo al juego de este lunes contra Panamá en la Copa Oro y esta fue su respuesta.

“Me llamó el presidente de Millonarios y me dijo que querían contar con él. Iban a hacer el esfuerzo para que se fuera en un vuelo particular. Si yo hubiera dicho que sí, no hubiera entrenado ni ayer ni hoy, y habría tenido la carga de 90 minutos más los viajes para jugar mañana.

“Yo entendía su deseo y también sabía que logísticamente era imposible. Si hubiera dado permiso para que Vargas estuviera en ese partido, me parece que no podría contar con él el lunes. Ellos lo entendieron y jugaron con otro futbolista. Lo único que no me gusta de todo esto es que Juan quería ser campeón estando presente. Hablé con él y entendió que había que hacer muchos sacrificios por un país”, opinó el seleccionador de Costa Rica.