¿Keylor Navas, Sergio Ramos y Luka Modrick juntos otra vez? No es imposible

Se imagina ver a Keylor Navas, Sergio Ramos y Luka Modric juntos otra vez. Fueron compañeros y campeones con el Real Madrid y podrían volver a reencontrarse. Keylor Navas termina su contrato con el PSG, e incluso en sus redes sociales se despidió del club.

Juanfe Sanz, periodista de El Chiringuito, asegura que Keylor Navas podría llegar al San Diego FC de la MLS junto a otros ex del Real Madrid, entre ellos Sergio Ramos, quien tiene una relación cercana en el plano personal con Keylor.

“Es un equipo que tiene un proyecto muy importante y quiere hacerle la competencia al Inter Miami. Digamos que el Inter sería el FC Barcelona en Estados Unidos y falta el Real Madrid en ese país, entonces me dicen que en California el San Diego FC está muy atento a la situación contractual de muchos exjugadores del Real Madrid”, opinó Juanfe Sanz.

Sanz habló abiertamente sobre la posibilidad de que Keylor Navas, Sergio Ramos, Luka Modric y Nacho formen parte de la plantilla del San Diego FC.

“Los estarían valorando para saber si dejan sus equipos, ya que terminan sus contratos y las posibilidades de que puedan jugar allí son altas”, explicó Juanfe Sanz.

Keylor queda como agente libre y las llamadas no se han hecho esperar, según reporta el Diario Marca de España.

Según Marca, aparte de la MLS, Navas tiene opciones para ir a México, volver a España o iniciar una aventura en Arabia.

“El de Costa Rica tiene un mercado abierto y su nivel llama la atención de equipos que busquen experiencia y rendimiento entre los palos. Su intención inicial es seguir compitiendo a alto nivel, está preparado, pero no cierra ninguna puerta”, indicó Marca.

En el último juego del campeonato en Francia, Kylian Mbappé anotó y celebró su gol con Keylor Navas, quien estaba en el banquillo. (Tomada de Twitter)

En el caso del San Diego FC, está previsto que el club ingrese a la Major League Soccer como equipo de expansión en 2025 y jugará sus partidos como local en el Snapdragon Stadium, un recinto de usos múltiples construido en 2022.

The Athletic, sitio de información deportiva que pertenece al New York Times, informó en su página web que el cuadro de expansión de la MLS, San Diego FC, se encuentra en conversaciones avanzadas con el defensa español Sergio Ramos.

“Aún no hay un acuerdo cerrado, pero se espera que Ramos sea considerado jugador designado si ficha por el club. Ramos será agente libre este verano tras expirar su contrato con el Sevilla y no se espera que renueve con el club de su infancia, según dos fuentes informadas sobre la situación. Una fuente cercana a la situación asegura que Ramos tiene otras ofertas alrededor del mundo, además de San Diego, que debutará en la MLS en 2025″, indicó The Athletic.

El sitio no se refirió a Keylor Navas, tampoco a Luka Modric o Nacho. De momento, Navas no ha dicho nada sobre su futuro; lo único claro es que deja París tras cinco temporadas y nueve títulos, que pueden ser diez si el PSG gana la final de la Copa contra el Lyon.

Su mensaje de despedida fue emotivo: “Cada segundo que he disfrutado en el Parque de los Príncipes fue maravilloso. Gracias a Dios siempre he sentido su cariño y su aliento. Ha sido todo un honor defender este escudo en este increíble estadio. Quedan objetivos por delante, pero no quería dejar pasar la oportunidad de despedirme de la que ha sido mi casa”, escribió Keylor en sus redes sociales.