Keylor Navas recordó el día que tenía todo listo para ir al Bayern Múnich. ¿Qué sucedió?

Cuando los medios alemanes en las últimas horas mencionan la posibilidad de que el arquero costarricense Keylor Navas fiche para el Bayern Múnich, ante la lesión del portero estelar Manuel Neuer, les recordamos la ocasión en que El Halcón estuvo a punto de llegar al cuadro bávaro.

El propio Navas, durante un evento de la Fundación Tiempos de Esperanza realizado la semana anterior, contó a los presentes que había tomado la decisión de fichar para el conjunto teutón y su representante ya tenía todo listo para viajar a finiquitar los detalles, cuando ingresó la oferta que cambió todo.

En la actividad, que se organizó para recolectar juguetes, el arquero del Paris Saint Germain detalló al animador Max Barbarena lo vivido previo a tomar la crucial decisión durante el Mundial de Brasil 2014. Ocho años después el nombre de Keylor y el Bayern se vuelven a asociar, aunque es muy complicado que el meta pueda llegar al histórico club.

¿Es Keylor Navas realmente candidato a llegar al Bayern Múnich o existe un obstáculo insalvable?

“Fue increíble, porque durante el Mundial del 2014 cada partido que iba pasando me llegaba la oferta de un equipo nuevo, iban como escalones y yo decía ¡wow, es que no lo puedo creer!. Pero llegó un momento en que tenía todo arreglado para irme a un equipo en Alemania y ese era el Bayern Múnich”, manifestó Navas.

No obstante, el vínculo con los teutones acabó antes de lo esperado con una oferta irrechazable.

“Mi representante iba a volar a Alemania para arreglar todo, pero un día antes lo llamaron y le dijeron que no podía ser posible, que debía cancelar el viaje porque me quería el Real Madrid y cuando me dijeron no supe qué hacer. Siempre soñé con ese momento y no sabía si iba a saltar, gritar o llorar. Me imaginé muchas cosas, pero en ese momento no pude hacer nada por la emoción”, dijo Navas.

El guardameta agregó que tras conocer la noticia lo primero que hizo fue agradecer a Dios y no niega que estaba un poco desesperado por formalizar un nuevo contrato.

“Le dije Dios perdón, porque con todos los equipos que me contactaron antes yo ya quería irme y no estaba esperando al plan que tenía para mí. En algún momento podía estar desesperado y Dios siempre sorprende porque me tenía al Real Madrid”, declaró Navas.