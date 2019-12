“Creo que el trabajo es parar el balón, no quiere decir que el portero tiene que llegar a un partido y ser un aficionado más cuando no está solicitado. Habrá partidos en que tirarán más, en otros menos, no hay que comparar el partido del Madrid, porque era un partido difícil, de visita, contra un gran equipo. Muchas veces queremos jugar bien, pero cuando no se juega bien, pues hay que sacar buenos resultados. En un futuro cercano mejoraremos, pero hay que saber manejar que hay desgaste, lesiones... Los resultados llegarán”, externó.