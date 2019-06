"Aquí en el equipo me piden mucho orden táctico, que me esfuerce al máximo en la hora de defender. Debo marcar más, cuando tengo la bola si me dan libertad como en Herediano, eso me tiene muy conforme. "Lo que debo mejorar es la constancia los 90 minutos, correr siempre, pedir la bola siempre, son cosas que debo trabajar", enfatizó.