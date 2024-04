Exvolante del Saprissa juega como un niño con la nieve de Luxemburgo

Néstor Monge tomó hace ocho meses el reto de ir a un país desconocido y a un fútbol en desarrollo. Al volante nacional le llegó una oferta del F. C. Differdange 03 de Luxemburgo, una nación europea que está rodeada por Alemania, Bélgica y Francia. Sin embargo, la población no llega al millón de personas.

Cuando se dio la oportunidad, el futbolista no dudó en tomar el chance. Hizo una pequeña búsqueda en internet sobre el fútbol, también habló con un futbolista que trabajó con el mismo agente que él tenía y finalmente tomó la oportunidad.

Como en el fútbol, así es Néstor en la vida. El contención, que es conocido en el país por ir fuerte al balón al punto de ser considerado agresivo, tomó con la misma actitud la oportunidad que le dio la pelota, ya que no le tuvo temor al choque cultural, el idioma o el frío.

Monge encontró en el frío la principal dificultad, la cual sin embargo él consideró como una oportunidad para conocer una nueva experiencia.

Néstor Monge le encontró el gusto a la nieve en Luxemburgo. Fotografía: Cortesía

“El frío de -15 es lo que a veces a uno le pesa... Pero también un día decidí ver esa dificultad como una oportunidad y cuando llegué al estadio y estaba todo el campo cubierto de nieve pues me tiré a jugar con los compañeros y demás”, explicó.

Más allá de la sensación en su cuerpo, el futbolista no ha dejado que el frío le arruine su experiencia y por el contrario se encuentra tan contento en Luxemburgo que vería con muy buenos ojos continuar en el país.

El exsaprissista no esconde que llegó a un país muy desarrollado, en el que se vive tranquilo.

Néstor Monge llegó hace ocho meses a Luxemburgo. El volante aseguró que el centro de la ciudad es muy lindo, además de seguro. Fotografía: Cortesía

“La verdad me he encontrado un país seguro, lindo, ordenado, todo como tiene que ser. Un país donde la seguridad es máxima, los chiquitos van solos a la escuela. Se van en tren o bus y nada pasa. El servicio de transporte público es gratis y es muy bueno. Yo tengo un carro, pero prefiero andar en el servicio público. Un país muy tranquilo, con calidad de vida muy buena”, contó.

En cuanto al idioma, Néstor dio a conocer que él con el inglés resuelve la mayoría de situaciones a las que se enfrenta, pero también ya desarrolló habilidades en el portugués. El idioma que sí no ha podido entender como quisiera es el francés.

En la parte futbolística, el contención señaló que cree que la liga de Luxemburgo está por encima de la tica, ya que a nivel de infraestructura allá hay más condiciones.

“Acá nosotros tenemos tres canchas para entrenar, también tenemos lo básico por estos lados. También hay costumbres que me parecen muy sanas. Por ejemplo, yo después de cada partido tengo que subir al VIP del estadio a compartir con aficionados. Entonces yo me tomo una cerveza, un fresco, mientras uno comparte”, contó.

Considerado en el ambiente tico como un futbolista agresivo y en ocasiones castigado con muchas tarjetas, en Luxemburgo Néstor aprendió a jugar como central además de volante contención.

“En Costa Rica el problema es que me hice un nombre por los árbitros y hasta entrenadores contrarios que me veían marcar y ya estaban pidiendo la tarjeta amarilla. Acá hay un argentino que juega muy similar a mí y él vive algo similar a lo que me pasaba en Costa Rica, porque ya le agarraron fama y por cualquier cosa le sacan tarjeta”, pronunció.

En cuanto al ambiente, una situación que Monge agradece es que la afición es menos pasional.

Respecto al futuro, Monge quiere seguir en Luxemburgo, pero tampoco desespera por renovar.

“No sé cuánto voy a jugar más, no sé si renovaré. Hemos hablado un poco por encima, pero no hemos arreglado nada. Claramente, hay algo más importante que es buscar el campeonato, y el enfoque está en eso. Después, si me tengo que quedar, pues estoy bien acá. Pero vieras que tampoco estoy desesperado por tener definido. Si hay algo en Costa Rica bueno, lo puedo analizar”, finalizó.

Néstor Monge encontró la forma de disfrutar la nieve, las bajas temperaturas y vivir en un país que pasa desapercibido para Costa Rica.