¡Dejen en paz a Keylor Navas en Inglaterra!

Keylor Navas es el máximo referente del fútbol de Costa Rica, no recientemente, sino en toda su historia. Es más, me quedo corto con esta oración, porque Keylor Navas es el jugador más importante del balompié centroamericano y bien pelea por serlo de la Concacaf con figuras como Hugo Sánchez o Rafael Márquez.

Acá en el país muchas personas se rasgan las vestiduras, atizan las discusiones y restriegan sus ojos con furia porque Keylor no fue convocado para partidos amistosos o Liga de Naciones; sin embargo, todavía no dimensionan el peldaño en el que está el arquero nacional.

Keylor Navas en un partido en el Mundial de Qatar 2022.

Ahora resulta que la crítica no solo se quedó en nuestros 51.100 kilómetros cuadrados, sino que vino directamente desde Panamá, en donde el periodista José Miguel Domínguez, a quien respeto mucho, tomó la decisión de emprenderla contra Navas porque no estará en el partido ante su selección. Pero, todavía a José Miguel lo comprendo si enfrentar a Costa Rica es su final de Copa del Mundo, por ende no tener al frente a la mejor figura del rival es frustrante.

Pero vamos a los argumentos: Keylor Navas vive un semestre trascendental en su carrera deportiva, porque se está jugando su futuro y probablemente su último movimiento antes de comenzar la última etapa de su hermosa andadura. Con 36 años afronta una temporada tan o más determinante como las que enfrentó cuando ganó las tres Ligas de Campeones. A mitad de año el nacional podría ser comprado por el Forrest, también repescado por el PSG o transferido a otro interesado de acuerdo a lo que logre mostrar de aquí a ese momento.

El Halcón defiende en Inglaterra la portería de uno de los favoritos para perder la categoría, además sigue siendo observado de reojo desde Francia en cada jornada, porque él puede ser la solución económica a las constantes inseguridades de Gianluigi Donnarumma, portero que no termina de consolidarse como el candado del arco del París Saint Germain.

Por otra parte, Keylor en el Nottingham cuenta con la presión de que Dean Henderson, portero titular antes del nacional, está de regreso por lo que un descuido del centroamericano la titularidad sería cosa del pasado.

Ahora vamos a la parte deportiva. ¿Es necesario Keylor Navas para ganarle a Panamá o Martinica? ¿Está sentenciada Costa Rica sin él? La respuesta concreta es no. Rivales de más amplio bagaje y argumentos futbolísticos como México, Estados Unidos o Canadá sin duda que pondrían a prueba una y otra vez a Navas.

Probablemente con Keylor, Costa Rica conseguiría evitar que la emotividad de Panamá crezca, pero más bien la Nacional ya se ha acostumbrado a enfrentar a este combinado sin el Halcón. De los últimos seis partidos disputados entre ambos equipos, Keylor solo estuvo en dos: los dos correspondientes a eliminatoria mundialista.

En cuanto al partido con Martinica, no hay menosprecio ante ningún rival, pero está claro que Keylor puede consolidar su revalorización internacional concentrado en pleno en su club, entiendo que se juega sus últimos cartuchos en el más alto nivel del balompié mundial.