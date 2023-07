Costarricense Elian Quesada ya tiene contrato profesional con el Arsenal de Inglaterra

Elian Quesada, jugador costarricense formado en las divisiones menores del Arsenal de Inglaterra, ha logrado alcanzar un gran objetivo al firmar un contrato profesional con los Gunners.

La noticia fue confirmada por el propio club británico a través de un comunicado de prensa en su página web. “El talentoso defensa costarricense ha sido un miembro clave de nuestra academia y participó en los equipos Sub-18 y Sub-21 la temporada pasada. Con 18 años, ha estado con nosotros desde 2015″, asegura el comunicado.

Por su parte, el jugador no pudo ocultar su felicidad al lograr este hito. “He soñado con esto desde que era un niño, así que es un momento increíble para mí. Amo este club, soy fanático desde que era pequeño, y tan pronto como me ofrecieron el contrato, no tuve ninguna duda”, detalló emocionado.

Elian tendrá la oportunidad de formar parte de la pretemporada del Arsenal y su rendimiento en ese periodo podría abrirle las puertas del primer equipo dirigido por Mikel Arteta. Es un paso importante en su carrera y una gran oportunidad para mostrar su talento en uno de los clubes más reconocidos a nivel internacional.